Ponte Rio-Niterói é liberada após interdição neste sábado

A Ponte Rio-Niterói ficou totalmente interditada nos dois sentidos na manhã deste sábado (20) após um homem acessar a estrutura a pé, na altura da Reta do Cais, no sentido Niterói. A interdição começou no início da manhã por motivo de segurança, para permitir que equipes especializadas retirassem o indivíduo da estrutura sem riscos para ele e para os motoristas.

O fechamento da ponte provocou trânsito intenso nos dois sentidos, com longas filas de veículos e retenções que se estenderam pelos acessos rodoviários antes da travessia. A concessionária responsável pela administração da ponte informou que a operação de segurança foi necessária enquanto o homem permanecia no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e atendimento de emergência foram mobilizadas para conduzir a ação de retirada do homem com segurança, após negociações e avaliação da situação por parte das autoridades presentes.

Após a conclusão do atendimento e a remoção do indivíduo, a ponte foi reaberta ao tráfego por volta das 13h. A liberação foi feita de forma gradual e o fluxo de veículos já voltou a ser normalizado ao longo da tarde, apesar dos reflexos da paralisação no início do dia.

Não há, até o momento, informações oficiais sobre a identificação do homem ou sobre encaminhamentos policiais após a ocorrência.