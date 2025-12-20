Homem morre eletrocutado durante trabalho com guindaste no Centro de Niterói

Um homem morreu eletrocutado na manhã deste sábado enquanto trabalhava com um guindaste no Centro de Niterói. O acidente aconteceu na Rua Visconde de Rio Branco, próximo à esquina com a Rua Marquês de Caxias.

Segundo as primeiras informações, o equipamento teria encostado em um poste de energia elétrica, provocando uma descarga elétrica fatal no trabalhador.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30 para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

A área foi isolada para os procedimentos necessários. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.