Homem morre eletrocutado durante trabalho com guindaste no Centro de Niterói
Corpo de Bombeiros foi acionado ao local
20 de dezembro de 2025
Um homem morreu eletrocutado na manhã deste sábado enquanto trabalhava com um guindaste no Centro de Niterói. O acidente aconteceu na Rua Visconde de Rio Branco, próximo à esquina com a Rua Marquês de Caxias.
Segundo as primeiras informações, o equipamento teria encostado em um poste de energia elétrica, provocando uma descarga elétrica fatal no trabalhador.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30 para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
A área foi isolada para os procedimentos necessários. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.