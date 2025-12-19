Rede de cinemas vai dar um ano de cinema grátis no dia 01 de janeiro; saiba mais

O primeiro cliente de cada cinema a realizar a compra de pelo menos 1 ingresso presencialmente no caixa, no dia 01 de janeiro de 2026, vai ganhar um ano de cinema grátis - Foto: Divulgação/Luis Quintero/Pexels

As estreias previstas para 2026 estão deixando muitos cinéfilos ansiosos! De “Toy Story 5” a “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”, passando por “O Diabo Veste Prada 2” e “Vingadores: Doomsday”, são muitos títulos que prometem fazer a cabeça de pessoas de todas as idades e a Cinesystem, que figura entre as maiores exibidoras do país, decidiu preparar uma surpresa que vai deixar o próximo ano ainda mais interessante.

O primeiro cliente de cada cinema a realizar a compra de pelo menos 1 ingresso presencialmente no caixa, no dia 01 de janeiro de 2026, vai ganhar um ano de cinema grátis. E os 9 clientes subsequentes, por cinema, que efetuarem a compra vão poder aproveitar um ano de Pipoca Grande totalmente na faixa.

“2025 foi um marco para a nossa forma de lidar com o consumidor. Passamos a investir com ainda mais força em campanhas que transformem o cinema, levando o cliente a uma experiência além do filme. E foi muito bom poder contar com o engajamento do público, que abraçou as nossas ideias e tornou os momentos ainda mais especiais. E nessa virada de ano vamos retribuir ao menos um pouco de todo esse carinho, presenteando dezenas de pessoas em todo o páis”, comenta Samara Vilvert, gerente de marketing da Cinesystem.

Os clientes que quiserem participar da campanha precisam acessar ao site da exibidora (www.cinesystem.com.br) e conferir a lista de cinemas que estarão em operação no dia 01 de janeiro. Após isso, basta comparecer ao multiplex da Cinesystem mais próximo. Todos os cinemas participantes irão entregar 01 ano de cinema grátis para o primeiro comprador e 09 vouchers de 01 ano de pipoca grande grátis para os seguintes. Para os cinemas que não funcionarem no dia 01, a promoção será válida no dia 02 de janeiro!

Os benefícios de ingresso e pipoca grande grátis serão limitados a um resgate por semana, sendo o benefício pessoal e intransferível e mediante a apresentação do voucher no cinema. A ordem de premiação será definida exclusivamente pela sequência de atendimento registrada no sistema do caixa de cada unidade.

“O relacionamento com o consumidor se constrói dia após dia e esperamos poder seguir em 2026 com mais ações personalizadas, criando memórias junto aos clientes que sempre nos acompanham”, finaliza.

A Rede Cinesystem Cinemas é a quinta maior exibidora do país, com 28 multiplex e 190 salas, em 11 estados brasileiros, e vem liderando movimentos estratégicos no mercado, como a inauguração do primeiro cinema 100% digital no país e as primeiras salas com sistema de som Dolby Atmos.

Mais informações: https://www.cinesystem.com.br/conheca-a-cinesystem