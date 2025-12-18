Governo do estado deposita segunda parcela do 13° salário do funcionalismo nesta sexta-feira (19/12)

A primeira parcela do13° salário foi depositada de forma antecipada, no dia 30 de junho - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda, realiza o depósito, nesta sexta-feira (19/12), da segunda parcela do 13° salário aos mais de 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Ao todo, a folha tem valor aproximado de pouco mais de R$ 1 bilhão.

"Encerramos mais um ano com o pagamento do 13º salário dos servidores em dia, reafirmando nosso compromisso com o funcionalismo. Essa iniciativa é resultado de uma administração responsável, que prioriza o equilíbrio das contas públicas e o respeito a quem dedica seu trabalho ao serviço público", destaca o governador Cláudio Castro.

A primeira parcela do13° salário foi depositada de forma antecipada, no dia 30 de junho. Diferentemente do valor pago no primeiro semestre, a segunda parcela vem com os descontos previstos em lei, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária.