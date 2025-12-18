Acidente em Maria Paula deixa quatro crianças feridas

Um carro perdeu o controle na RJ-104 em Maria Paula, divisa entre os municípios de São Gonçalo e Niterói, na noite desta quarta-feira (17), deixando quatro crianças feridas, com idades entre 2 e 11 anos.

Informações preliminares indicam que o automóvel da família perdeu o controle, rodou na pista e caiu na lateral do viaduto. O acidente além de assustar outros motoristas que trafegavam pela pista, deixou as crianças feridas.

No total, foram quatro vítimas, sendo todos meninos com 2, 4, 9 e 11 anos. Eles foram socorridos por meios próprios para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

De acordo com a direção da unidade hospitalar, as crianças deram entrada no Centro de Trauma e receberam atendimento das equipes de neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia e pediatria.

Após realizarem exames como tomografias, ultrassom e exames de raio-X, além das medicações, foram estabilizados e passaram por um período de observação e receberam alta.





