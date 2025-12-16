Centro Cultural Cauby Peixoto terá Festival de Cultura Preta com entrada gratuita

A Zona Norte de Niterói será palco de um grande encontro cultural nos dias 20 (das 15h às 21h) e 21/12 (das 16h às 21h), quando o Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, receber o Festival Ajodun Artes Negras. O evento celebra e fortalece a expressão da cultura preta em suas múltiplas linguagens. A programação, gratuita, reúne vivências, apresentações artísticas, rodas de samba com o tradicional Samba Dandara; além de baile charme, grafite ao vivo, feira comunitária e uma série de atividades.

Inspirado no termo iorubá Ajodun, que significa “celebração” ou “festival”, o evento contará com a apresentação da influenciadora digital Negrita, atriz, modelo e universitária. O encontro, que tem patrocínio da Secretaria das Culturas, propõe uma imersão nas artes negras, valorizando o legado afro-brasileiro e destacando a potência criativa de artistas locais. Sob uma curadoria que une tradição e modernidade, o festival constrói uma narrativa que atravessa o território, as memórias e as expressões urbanas que moldam o cotidiano das periferias.

No dia 20 de dezembro terá Artes Cênicas e as Artes de Terreiro, aprofundando o diálogo com a ancestralidade afro-diaspórica. Às 16h, acontece o Festival de Cenas Curtas de Teatro, com cinco apresentações: Coletivo Agô (Cena Axé), Coletivo Cena Delírio (Cena Delírio), Cia Expressart (Ninguém me Ensinou a Morrer) e Cia Pluma de Teatro (Tina Não Mora Mais Aqui). O júri técnico será composto por Tatiana Henrique, Denilson Graco e Marcela Treze.

A programação inclui ainda degustação gastronômica de comidas de terreiro, DJs, feira da comunidade e diversas performances artísticas, encerrando o primeiro dia de evento com o tradicional Samba Dandara e convidados.

Já dia 21, o evento inicia com programação para a criançada com palhaçaria e pintura de rosto. O dia seguirá com as Artes Urbanas, uma programação que reverbera a estética e a identidade preta contemporânea. O público poderá conferir exposições de artes plásticas, grafite ao vivo e Baile Charme; além da Feira da Comunidade que reúne empreendedores e fazedores de cultura das regiões próximas.

"Como idealizador do Festival AJODUN - Artes Negras, celebrar esta edição é muito simbólico. Estamos reocupando um espaço que ficou anos abandonado e que hoje, reconstruído pela Secretaria das Culturas, se tornou o primeiro Centro Municipal da Zona Norte de Niterói. Trazer um festival que celebra estéticas negras para este território é reviver e criar novas memória, devolver vida e representatividade ao lugar, uma tecnologia ancestral”, afirmou Raphael Campello, idealizador ao lado de Bruna Andrade, diretora de produção e também idealizadora do festival.

O Ajodun Artes Negras acontece a partir das 15h, com entrada gratuita e classificação livre, no Centro Cultural Cauby Peixoto, localizado na Alameda São Boaventura, nº 263, no Fonseca em Niterói.