Prefeitura de Maricá promove campanha de doação de sangue hoje e amanhã (16)

A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Saúde e Assuntos Religiosos, promove nesta segunda e terça-feira (15 e 16/12), das 10h às 15h, novas ações de coleta de sangue para doação, desta vez em templos religiosos da cidade, buscando incentivar e ampliar o acesso da população a esse ato solidário, que contribui para salvar vidas.

Nesta segunda (15), a campanha, em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia (Hemorio), ocorrerá na Igreja da Fé, no Condado, e na Igreja Resgate de Vida, em Itaipuaçu. Já nesta terça (16), a equipe estará na Igreja Atos 2 – Cidade da Vida, em Itapeba.

Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Jovens menores de 18 anos devem levar autorização e documento do responsável. Mulheres grávidas ou amamentando não podem doar.

O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, destacou o papel fundamental da iniciativa no cuidado coletivo.

“Os estoques de sangue no estado precisam ser reforçados continuamente, e cada doação faz diferença para salvar vidas. Levar a coleta aos templos religiosos da cidade de Maricá é uma medida que amplia o acesso e facilita a participação da população. Contamos com os moradores de Maricá para fortalecer essa corrente de solidariedade”, afirmou.

É importante lembrar que o doador deve evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à ação, não consumir bebida alcoólica nas últimas 12 horas e nunca comparecer em jejum. É importante respeitar o intervalo entre doações: homens podem doar a cada dois meses (até quatro vezes ao ano) e mulheres a cada três meses (até três doações anuais). Todo o material utilizado é estéril e descartável, garantindo total segurança ao doador.

Serviço

Campanha de doação de sangue nos templos religiosos

15/12, das 10h às 15h: Igreja da Fé, no Condado (Rodovia Amaral Peixoto, Km 31, Lt. 4), e na Igreja Resgate de Vida, em Itaipuaçu (Av. Carlos Marighella, Lt. 5)

16/12, das 10h às 15h: Igreja Atos 2 – Cidade da Vida, em Itapeba (Rua Abreu Sodré, 1551)