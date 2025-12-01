Carnaval 2026: ‘Vai Tomar no Coller’ anuncia apresentação com novos sons e organização em Niterói

Secretário das Culturas, Leonardo Giordano , em evento, com a diretoria da agremiação - Foto: Divulgação

O bloco "Vai Tomar no Cooler" já tem data, local e horário confirmados para o Carnaval de 2026. A 'folia sem frescura' acontece no dia 21 de Fevereiro do próximo ano, na Praça Raul de Oliveira Rodrigues, no Largo do Marrão, com duração de 16h às 22h.

Origens - O bloco nasceu há cerca de oito anos como um manifesto contra a mesmice do Carnaval, fundado por amigos cansados das regras antiquadas. A premissa é clara e irreverente: curtir com bom humor e a garantia de bebidas geladas, daí o nome provocativo, que é um convite direto à praticidade.

O "Vai Tomar no Cooler" é o herdeiro e a evolução do sucesso do Bloco "Vai e Vem de Santa Rosa", fundado em 26 de Novembro de 2017. O público, que já era fiel ao antigo bloco, clamou por uma identidade mais moderna e descontraída, resultando na transformação que hoje dita o ritmo da folia na região. O bloco tem como presidente o advogado Sergio Fernandes.

Para 2026, a promessa é de renovação total no repertório. O bloco está em busca de novos ritmos e arranjos musicais, mesclando o samba tradicional com batidas mais contemporâneas para garantir uma trilha sonora inesquecível.

A agremiação promete fazer uma apresentação marcante no Carnaval em 2026 | Foto: Divulgação

Regras do Cooler e Compromisso Social

Em alinhamento com as determinações da Neltur e Prefeitura de Niterói, o "Vai Tomar no Cooler" reforça as regras de segurança para o desfile:

Cooler Liberado: Cada folião poderá levar sua própria bebida no cooler para consumo.

Proibição de Garrafas: Por segurança, será permitido o consumo apenas em latas. Garrafas de vidro estão estritamente proibidas no perímetro do bloco.

Apesar da ousadia, o bloco mantém um forte compromisso social. O "Vai Tomar no Cooler" realiza ações de conscientização e arrecadação de alimentos para instituições de caridade, provando que é possível ser irreverente e responsável.

Serviço:

Bloco: Vai Tomar no Cooler

Presidente: Sergio Fernandes

Data: 21 de Fevereiro de 2026 (Sexta-feira de Carnaval)

Local: Praça Raul de Oliveira Rodrigues, Largo do Marrão

Horário: Das 16h às 22h

Regra de Bebidas: Permitido cooler, mas somente consumo em LATAS. Proibido garrafas de vidro.

Entrada: Gratuita