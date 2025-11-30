Mart’nália agita público no Festival Somos Latinos em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Maricá Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), encerrou neste sábado (29) o segundo dia do Festival Somos Latinos, realizado na Arena da Barra de Maricá. Gratuito, o evento tem transformado a cidade em um grande ponto de celebração da cultura latino-americana, reunindo shows musicais, gastronomia, cinema, dança, debates e oficinas culturais. O destaque da noite foi a cantora e atriz Mart’nália, que animou o público com diversos sucessos do samba e da música popular brasileira.

“Uma felicidade fazer parte desta festa de Maricá. Estou muito contente e espero ter retribuído todo o carinho do público presente”, disse Mart’nália.

A noite também trouxe a transmissão da final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Palmeiras, além de apresentações da banda Móveis Coloniais de Acaju, do grupo Chega Mais, do grupo boliviano Caporales Mi Viejo e da cantora Isleña Antumalen, com participação de Kae Guajajara. Oficinas artísticas e a discotecagem do DJ Festa Baila Baila encerraram a programação do dia.

O Festival Somos Latinos promove uma imersão nos países latino-americanos por meio da música, dança, gastronomia, performances e diversas linguagens artísticas. As oficinas oferecidas na arena são gratuitas e exigem inscrição prévia pelo site https://www.sympla.com.br/evento/festival-somos-latinos-oficinas/3224780.

“Vim conhecer outras culturas. Assisti ao jogo do Flamengo e estou aguardando ansiosa o show da Mart’nália. O evento está muito bacana”, contou Thaysa Aparecida, moradora do Flamengo que participou das atividades.

O festival também conta com o Concurso Literário Somos Latinos, que convida autores e autoras do Estado do Rio de Janeiro a refletirem sobre identidade e pertencimento latino-americano nas categorias conto e crônica. As inscrições estão abertas no site do evento, e a pessoa vencedora ganhará uma viagem para a Colômbia.

A programação se encerra neste domingo (30), com apresentações de artistas locais da Prata da Casa, Bruna Mandz, Mauro Jr., Seu Pereira e Coletivo 401, além dos shows da banda Braza e da lendária banda jamaicana The Skatalites.

Programação deste domingo (30/11)

Espaço Gastronômico — 13h às 0h

Bruna Mandz (Pratas da Casa) — 14h às 15h

Mauro Jr. — 16h às 17h

Seu Pereira e Coletivo 401 (PB) — 17h às 18h

Caporales Mi Viejo (Bolívia) — 18h às 19h

Braza (RJ) — 19h às 20h15

The Skatalites (Jamaica) — 21h às 22h30