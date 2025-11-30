Morre Pretinha, cadela baleada na zona norte do RJ
30 de novembro de 2025
Morreu nesse fim de semana, Pretinha, a cadela baleada em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio.
De acordo com informações, criminosos aplicavam punição a um homem quando a cachorra se aproximou.
Incomodado, um dos bandidos atirou contra o animal. Pretinha chegou a ser socorrida e foi internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Desde setembro, a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais já socorreu 12 animais baleados.