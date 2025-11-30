Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Morre Pretinha, cadela baleada na zona norte do RJ

De acordo com informações, criminosos aplicavam punição a um homem quando a cachorra se aproximou

30 de novembro de 2025 - 11:05
Desde setembro, a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais já socorreu 12 animais baleados

Morreu nesse fim de semana, Pretinha, a cadela baleada em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio.

De acordo com informações, criminosos aplicavam punição a um homem quando a cachorra se aproximou.

Incomodado, um dos bandidos atirou contra o animal. Pretinha chegou a ser socorrida e foi internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Desde setembro, a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais já socorreu 12 animais baleados.

