Bailarinos com deficiência de Niterói representam o Brasil em Festival na Argentina

Referência em arte e inclusão no cenário fluminense, o Grupo Inclusivo de Dança Expressar foi a Córdoba, na Argentina, para duas apresentações históricas, nessa sexta e sábado, 28 e 29 de novembro. Classificado em 1º lugar no módulo Argentina do edital ‘Soy Loco Por ti América’, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, o grupo integrou a programação oficial do renomado Festival Pulso Urbano, na cidade de Córdoba.

A estreia internacional ocorreu na noite de sexta-feira, 28 de novembro, no palco principal do Teatro Real, um dos espaços culturais mais prestigiados daquele país. O grupo apresentou o espetáculo "Relações" para uma plateia estimada de 700 pessoas. A obra explora as nuances das conexões humanas através do movimento, desafiando preconceitos e celebrando a diversidade dos corpos.

A agenda do grupo incluiu uma ação de forte impacto social nesse sábado (29). O Museu das Mulheres recebeu uma mostra de dança inclusiva comandada pelo grupo. O evento abordou temas vitais sobre a vida e a luta das pessoas com deficiência (PCD), destacando a importância da dança como ferramenta de reabilitação e interação social. O público teve a oportunidade de vivenciar experiências imersivas, sentindo na pele os desafios e a potência da vida de uma pessoa com deficiência.

A delegação que viajou para a Argentina é composta por quatro artistas que exemplificam a técnica e a diversidade do grupo: a diretora, coreógrafa e bailarina Thayrine Mesquita; o coreógrafo e bailarino Daniel Rangel (cadeirante), que também é atleta paralímpico de Maricá; a bailarina Gabriela Calixto (amputada); e o bailarino Mayckon Myller. A presença de Daniel e Gabriela no palco internacional reforça a missão do grupo de provar que a arte não enxerga limitações físicas, e sim potências criativas.

"Estar no Teatro Real, em Córdoba, não é apenas uma vitória artística, é um ato político e social. Ser classificado em primeiro lugar no edital ‘Soy Loco Por ti América’ valida anos de trabalho sério, por meio do qual mostramos que a dança pertence a todos os corpos. Quando o Daniel, que é atleta olímpico e cadeirante, e a Gabriela entram em cena junto com o elenco, nós não estamos apenas dançando ‘Relações’; estamos reescrevendo o que o público entende por capacidade e beleza. Levar a cultura fluminense para a Argentina e promover essa troca de vivências é a realização de um sonho coletivo", exclama Thayrine Mesquita.