Carro pega fogo na tarde deste sábado (29) na Av. do Contorno, em Niterói
min de leitura | Escrito por Redação | 29 de novembro de 2025 - 20:14
Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (29), na Avenida do Contorno, em Niterói.
O incêndio começou de forma desconhecida em um veículo Fiat Siena de cor vermelha por volta das 14h.
Bombeiros estiveram no local, que precisou ter a pista fechada para controlar os focos de incêndio. Não há registro de vítimas fatais.
Um homem foi atendido por uma ambulância no local sem apresentar ferimentos graves.