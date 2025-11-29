Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Carro pega fogo na tarde deste sábado (29) na Av. do Contorno, em Niterói

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de novembro de 2025 - 20:14
Incidente ocorreu neste sábado
Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (29), na Avenida do Contorno, em Niterói.

O incêndio começou de forma desconhecida em um veículo Fiat Siena de cor vermelha por volta das 14h.

Bombeiros estiveram no local, que precisou ter a pista fechada para controlar os focos de incêndio. Não há registro de vítimas fatais.

Um homem foi atendido por uma ambulância no local sem apresentar ferimentos graves.

