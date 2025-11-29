Morre Paulo Roberto Andel, escritor apaixonado pelo Fluminense; clube lamenta a perda

A sexta-feira (28) foi de tristeza para a torcida do Fluminense. Paulo Roberto Andel, escritor e cronista que dedicou grande parte da vida a contar a história do Tricolor, morreu, deixando um vazio entre os torcedores.

Andel era autor de cerca de 26 livros sobre o clube, entre eles Duas Vezes no Céu, Campeões do Rio e do Brasil, Do Inferno ao Céu, História de um Time de Guerreiros, O Fluminense que eu vivi – dias de luta, paixão, lágrimas e vitória e Pagar o Quê?. Suas obras eram conhecidas por traduzirem a emoção e o amor de ser tricolor, sempre com relatos intensos e muito sentimento.

Além dos livros, foi um dos criadores do site Panorama Tricolor e do blog Otras Palabras, espaços onde escrevia com frequência sobre o dia a dia do clube.

Nas redes sociais, o Fluminense publicou uma mensagem de pesar pela morte do escritor:

“Nossos sentimentos aos parentes e amigos do grande tricolor Paulo Roberto Andel. Força nesse momento difícil.”