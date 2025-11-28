Mês da Consciência Negra encerra com festa Quilombola neste fim de semana na Lapa

A entrada para o Aquilombar é franca e as atrações acontecem das 11h às 18h - Foto: Divulgação

A entrada para o Aquilombar é franca e as atrações acontecem das 11h às 18h - Foto: Divulgação

O evento Aquilombar, uma parceria do Sebrae com a Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ), contará com feira de artesanato feita por afroempreendedores, comidas típicas, Espaço de Vozes Literárias, além de apresentações musicais em dois dias de celebração.

No sábado, a programação principal fica por conta do grupo Jongo de Tradição, do Quilombo Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis; e do Ciranda, formada por integrantes do Quilombo Baía Formosa, de Armação de Búzios.

Já os Tambores do Machadinha, do Quilombo do Machadinha, em Quissamã, e a Roda de Samba Awurê agitam o público no domingo (30).

A entrada é franca e as atrações acontecem das 11h às 18h (feira e Espaço Vozes Literárias). A abertura do palco será a partir de 12h30 e os shows ocorrem de 13h e 16h30.

Todos e todas estão convidados e convidadas", convidou a quilombola Bia Nunes, presidente da Acquilerj.