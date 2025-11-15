Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Centro de Niterói

Homem e mulher foram levados para o Hospital Municipal Azevedo Lima

15 de novembro de 2025 - 11:58
Estado de saúde ainda é desconhecido
Uma colisão entre uma motocicleta e um carro, na Rua Marquês do Paraná, no Centro de Niterói, deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (15).

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 6h30 para atender à ocorrência.

O acidente deixou dois feridos, um homem e uma mulher, que foram encaminhados ao Hospital Municipal Azevedo Lima. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

