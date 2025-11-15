Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Centro de Niterói
Homem e mulher foram levados para o Hospital Municipal Azevedo Lima
min de leitura | Escrito por Redação | 15 de novembro de 2025 - 11:58
Uma colisão entre uma motocicleta e um carro, na Rua Marquês do Paraná, no Centro de Niterói, deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (15).
Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 6h30 para atender à ocorrência.
Leia também:
Lote extra de R$ 156,4 milhões do abono salarial será pago hoje
Carro suspeito de clonagem é apreendido em Niterói
O acidente deixou dois feridos, um homem e uma mulher, que foram encaminhados ao Hospital Municipal Azevedo Lima. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.