Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Centro de Niterói

Estado de saúde ainda é desconhecido - Foto: Reprodução

Estado de saúde ainda é desconhecido - Foto: Reprodução

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro, na Rua Marquês do Paraná, no Centro de Niterói, deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (15).

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 6h30 para atender à ocorrência.

Leia também:

Lote extra de R$ 156,4 milhões do abono salarial será pago hoje

Carro suspeito de clonagem é apreendido em Niterói

O acidente deixou dois feridos, um homem e uma mulher, que foram encaminhados ao Hospital Municipal Azevedo Lima. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.