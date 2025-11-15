Feriado prolongado nas cidade de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Rio de Janeiro

Acompanhando a decisão do Governo do Estado, as prefeituras de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Rio de Janeiro decretaram ponto facultativo na próxima sexta-feira (21), fazendo com que os trabalhadores tenham um dia a mais de descanso após o feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20. Até o momento, a Prefeitura de Niterói não divulgou se pretende adotar ação semelhante.

O Governador Cláudio Castro assinou o decreto de ponto facultativo, que foi publicado no Diário Oficial nesta última terça-feira (11). Com isso, grande parte dos órgãos e repartições do Estado não terão expediente na data, salvo os serviços essenciais, por exemplo, atendimento de emergência, hospitais e segurança pública, que funcionarão normalmente.

A medida também se aplica aos municípios. De acordo com a prefeitura de São Gonçalo, o decreto não atinge os serviços oferecidos pelos servidores lotados nas secretarias de Conservação e Desenvolvimento Urbano, aos funcionários pertencentes à área da Saúde e de apoio administrativo escalados pelos chefes imediatos da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Também estão de fora do decreto os órgãos, as unidades e postos de trabalho cujas atividades não puderem ser suspensas em razão de exigências técnicas, por interesse público.

Por sua vez, a Prefeitura de Maricá informou que a decisão não abrange os serviços essenciais ou que não possam ser interrompidos, como a Segurança e Transporte Público e Saúde. A Prefeitura de Itaboraí alegou que os serviços essenciais de saúde operarão normalmente, o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, AME, SAMU e as unidades de saúde mental atenderão 24 horas. Enquanto o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), operará 12 horas atendendo pacientes agendados.