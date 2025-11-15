Vigilância Sanitária realiza nova interdição em mercado no Rocha

O local já havia sido interditado na última quinta-feira (13) e voltou a funcionar de forma irregular - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho

O local já havia sido interditado na última quinta-feira (13) e voltou a funcionar de forma irregular - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho

Nesta sexta-feira (14), a Vigilância Sanitária de São Gonçalo, ligada à Secretaria de Saúde e Defesa Civil, realizou uma segunda interdição no açougue de um mercado no Rocha. O local já havia sido interditado na última quinta-feira (13) e voltou a funcionar de forma irregular. O gerente da unidade foi conduzido pela Polícia Militar à 72ª DP - Mutuá.

Após a interdição realizada pela equipe da Vigilância Sanitária na quinta-feira, os agentes receberam uma denúncia, que informava que o local tinha voltado a funcionar normalmente nesta sexta-feira. A equipe voltou ao local, onde foi confirmada a denúncia. Foram lavrados autos de intimação e de multa pelo descumprimento da interdição.

Leia também:

Black Friday do BioParque começou, com entrada gratuita para crianças

EUA reduzem tarifas para café, laranja, carne bovina e outros produtos

Com auxílio da Polícia Militar, o gerente do mercado foi conduzido à 72ª DP para prestar esclarecimentos.

“O açougue não estava de acordo com os padrões higiênico-sanitários que são pedidos pelas legislações. E, após sairmos do mercado já interditado na manhã de ontem, recebemos denúncias de que o mesmo tinha voltado a funcionar. O gerente vai ser conduzido à delegacia por descumprir a ordem de um órgão administrativo. Depois que o mercado realizar as devidas adequações, vamos analisar a possibilidade de liberação do espaço,” afirmou o diretor do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária (DCZVS), Romário Brandão da Silva.

Para o açougue voltar a funcionar, o mercado terá que fazer adequações gerais de higiene e limpeza, de infraestrutura, de mobília e algumas obras em diferentes setores. As exigências da Vigilância Sanitária constam em quatro termos de intimação com diferentes prazos de cumprimento.

Interdição da última quinta-feira - A ação foi motivada após denúncia feita à Comissão do Direito do Consumidor da Câmara Municipal de São Gonçalo. Mais de 540 quilos de produtos impróprios para consumo foram apreendidos e descartados.