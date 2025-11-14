Guia prático para produtores culturais é lançado em Niterói

Quem vive, trabalha ou sonha com a área cultural acaba de ganhar um reforço importante. Chega ao mercado o livro “Descomplicando a Produção Cultural: um guia para artistas, gestores e produtores”, da professora e pesquisadora Luciane Conrado, obra que promete traduzir de forma simples e direta tudo aquilo que costuma parecer burocrático, complicado ou distante no universo da produção cultural.

O lançamento será celebrado em um encontro especial na Livraria da Travessa de Niterói, reunindo profissionais, estudantes e apaixonados por cultura.

O livro já nasce com prestígio, recebeu um forte endosso de Celso Niskier, referência no setor educacional e cultural. Ele destaca: “Descomplicando a Produção Cultural democratiza o acesso ao conhecimento e empodera quem quer transformar ideias criativas em projetos reais. Em um setor cheio de desafios, esta obra ilumina caminhos práticos e inovadores.”

O guia é feito para quem quer atuar de forma segura e estratégica na cultura, seja iniciando agora, seja buscando se atualizar. Luciane Conrado explica conceitos, processos e tendências de maneira acessível, atual e pensada para o cotidiano do produtor.

Entre os destaques:

Gestão e Empreendedorismo: O papel do produtor cultural hoje, suas competências e como se posicionar no mercado criativo.

Planejamento e Captação: Da ideia ao projeto final, passando por política cultural, leis de incentivo e até financiamento alternativo, como crowdfunding.

Sustentabilidade e Ética: Produção responsável, acessível, diversa e atenta aos impactos sociais e ambientais.

Tecnologia e Inovação: Um guia urgente sobre Inteligência Artificial e ferramentas digitais para pensar, planejar, comunicar e executar projetos culturais no século XXI.

Sobre a autora

Luciane Conrado é conhecida por unir prática, teoria e sensibilidade artística. Professora, produtora cultural e pesquisadora, atua em projetos e formações em todo o Brasil, sempre com o propósito de tornar o conhecimento acessível e fortalecer jovens profissionais da cultura. Sua trajetória integra experiência de campo, estudo acadêmico e compromisso com a cultura como força transformadora.

Lançamento: Serviço

Segunda-feira, 24 de novembro, às 19h

Livraria da Travessa de Niterói (Rua Doutor Tavares de Macedo, 240, Icaraí)

A noite contará com bate-papo com a autora e convidados especiais, incluindo representantes da área pública de cultura, produtores, gestores e diversos profissionais do setor criativo.