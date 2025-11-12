Hospital Roberto Chabo aumenta em mais de 30% o número de cirurgias após abertura do Centro de Trauma

Além de Cabo Frio, o HERC recebe pacientes de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D'Aldeia e Saquarema - Foto: Divulgação

O Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, realizou 3.477 cirurgias nos dez primeiros meses deste ano. O volume é cerca de 35% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 2.560 procedimentos. A direção do hospital diz que a abertura do centro de trauma e a ampliação do número de leitos de CTI garantiram a ampliação dos serviços. O Governo do Estado do Rio investiu mais de R$ 2,6 milhões nestas obras.

As cirurgias de ortopedia lideram o ranking de procedimentos realizados no hospital, que é referência no atendimento a pacientes de alta e média complexidade para nove municípios da Região dos Lagos. Os acidentes de trânsito, envolvendo principalmente motos, são a maioria dos casos.

"O projeto de implantação do Centro de Trauma junto ao Hospital Roberto Chabo deu mais que certo. O protocolo executado garante atendimento de alta e média complexidade ao cidadão da região. Antes, vítimas de politraumatismos tinham de ser encaminhadas para hospitais da capital ou da Região Metropolitana, percorrendo distâncias de até 120 Km, em viagens de mais de duas horas", garante o diretor da unidade, Mário Jorge Espinhara.

Entre os pacientes operados na unidade está o motorista por aplicativo Jorge Luís Fonseca, de 21 anos, vítima de acidente de trânsito em junho deste ano em Cabo Frio. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o paciente foi levado para a UPA da região, mas devido à sua gravidade, Jorge Luís foi transferido para o Hospital Roberto Chabo.

"Foi tudo muito rápido. Cheguei no hospital, me levaram para fazer tomografia, fui medicado e em seguida levado ao centro cirúrgico, onde operei o fêmur. Fiquei internado durante cinco dias. Só tenho a agradecer por toda a atenção e atendimento que me deram. Hospital e equipe de primeira", avaliou o paciente.

Além de Cabo Frio, o HERC recebe pacientes de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D'Aldeia e Saquarema. O hospital é um dos mais importantes da Região das Baixadas Litorâneas. A unidade conta ainda com ambulatórios de pós-operatório. Neles, os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, intensivistas, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista.