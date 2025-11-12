Arteris vence leilão da BR-101/RJ Norte e mantém a gestão da rodovia até 2047

O aditivo ao contrato de concessão estabelece uma modernização contratual importante para a concessionária e para os usuários - Foto: Divulgação

O aditivo ao contrato de concessão estabelece uma modernização contratual importante para a concessionária e para os usuários - Foto: Divulgação

A Arteris, especializada em gestão de concessões rodoviárias e uma das maiores investidoras do setor no país, venceu, nesta terça-feira (11), o leilão do Processo Competitivo para a otimização e modernização do contrato da BR-101/RJ Norte e manterá a gestão da rodovia até 2047, através de sua concessionária Autopista Fluminense. Realizado na B3, em São Paulo, o resultado garante a continuidade do contrato firmado desde 2008 e marca o início de um novo e robusto ciclo de investimentos na infraestrutura rodoviária do Rio de Janeiro.

O aditivo ao contrato de concessão estabelece uma modernização contratual importante para a concessionária e para os usuários, um robusto plano de investimentos de R$ 3,2 bilhões em obras e R$ 3,0 bilhões em manutenção e operação, e um aumento tarifário em decorrência dos novos investimentos. A lista de investimentos contempla intervenções fundamentais para a mobilidade, a segurança viária e fluidez para os usuários, incluindo duplicações, faixas adicionais e vias marginais, multivias e ciclofaixas, totalizando mais de 250km.

"A vitória no leilão da BR-101/RJ Norte concretiza um planejamento financeiro ancorado em um modelo de longo prazo até 2047. Estamos construindo um novo ciclo de geração de valor, com base em três pilares essenciais: estabilidade regulatória, renovação contratual e ampliação de investimentos", afirma Martí Carbonell, Diretor Presidente da Arteris. "Estamos atuando com celeridade para iniciar as obras e garantir que a rodovia continue a ser um vetor de desenvolvimento."

Legado de Infraestrutura e inovação

Desde o início da concessão, a Companhia investiu cerca de R$ 5,5 bilhões na via, proporcionando mais segurança aos motoristas e desenvolvimento regional ao Estado do Rio de Janeiro.

Entre as principais entregas, destacam-se:

Duplicação de 128 quilômetros;

Ampliação da Av. do Contorno, em Niterói;

Melhorias nos trechos urbanos de Campos dos Goytacazes;

Implantação de 39 passarelas, 18 trevos e 30,5 km de iluminação LED.

O plano de investimentos da concessionária Autopista Fluminense colaborou para reduzir em 56% o número de fatalidades na rodovia, entre 2010 e 2020, superando a meta global da Organização das Nações Unidas (ONU).

Impacto socioeconômico do novo ciclo

A partir da assinatura do aditivo contratual, prevista para os próximos meses, motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto terão trânsito livre no Sistema Rodoviário e ficam, portanto, isentos do pagamento de Tarifa de Pedágio. Os demais usuários terão desconto de 5% na tarifa de pedágio para os pagamentos feitos com “tag” nas pistas automáticas. E ainda, os veículos de passeio contarão com o DUF (Desconto de Usuário Frequente), que é um desconto progressivo a cada passagem no mesmo sentido por uma mesma praça de pedágio durante o período de um mês.

Sobre a Autopista Fluminense

A Autopista Fluminense é responsável por administrar 322 quilômetros da rodovia BR-101 RJ/Norte, no trecho que liga a cidade de Niterói até Campos dos Goytacazes, fazendo divisa com o estado do Espírito Santo, atendendo 9,4 milhões de habitantes. O trecho da rodovia impacta 13 municípios do Rio de Janeiro, responsáveis por 18% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

Sobre a Arteris

Somos uma empresa especializada em gestão de rodovias e administramos 3.200 quilômetros de vias nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, conectando pessoas e dinamizando o transporte de cargas entre alguns dos mais importantes eixos econômicos do País. Nossas rodovias administradas são as concessões federais Litoral Sul, Planalto Sul, Régis Bittencourt, Fernão Dias e Fluminense, além de Intervias e ViaPaulista, que são concessões do Estado de São Paulo. A empresa é a maior investidora do programa federal de concessões de rodovias da última década. Nossos acionistas são a espanhola Abertis (que tem como acionistas a italiana Mundys e a espanhola ACS) e a canadense Brookfield. Reduzimos em 51% as fatalidades nas rodovias do Grupo Arteris, entre 2010 e 2020, superando a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) para um trânsito mais seguro. Oferecemos uma ampla estrutura aos usuários de rodovias: atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, monitoramento com câmeras, passarelas, bases de atendimento aos usuários, três estruturas de descanso para caminhoneiros e três Áreas de Escape que, juntas, já salvaram mais de 1.400 vidas. Nossa Agenda ESG inclui objetivos, indicadores e metas que orientam o planejamento estratégico em sustentabilidade, o que reforça nosso compromisso com a vida, o meio ambiente, as comunidades e toda a sociedade. A companhia também foi reconhecida pelo comprometimento contra a corrupção com o Selo Pró-Ética e com a certificação internacional ISO 37001, devido ao seu Sistema de Gestão Antissuborno. Saiba mais: www.arteris.com.br | facebook.com/ArterisOficial/ | instagram.com/arterisbr | linkedin.com/company/arterisbr | www.abertis.com |www.brookfield.com