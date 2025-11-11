‘Samba da Praça’ agita Santa Rosa com programação gratuita neste fim de semana
Entre os dias 14 e 16, música, gastronomia, moda, artesanato e espaço kids garantem atrações para toda a família na Praça Raul de Oliveira Rodrigues
O samba vai ser a trilha sonora do evento que vai reunir moda, gastronomia, artesanato, espaço kids, de sexta-feira (14) a domingo (16), na Praça Raul de Oliveira Rodrigues, no Largo do Marrão, em Santa Rosa, com entrada gratuita. “Samba da Praça”, organizado pela Associação de Food Truck, promete três dias de música boa com programação para toda a família.
O “Samba da Praça” já virou tradição e ponto de encontro para quem valoriza a arte e o convívio ao ar livre, com uma programação cheia de ritmo para adultos e crianças. Na sexta-feira, o evento começa às 18h e, no sábado e domingo, às 10h. Na sexta, o último show acontece às 21h, no sábado, às 20h30 e domingo, às 20h.
A música, na sexta-feira, fica por conta do Nosso samba com duas apresentações, às 19h e 21h. No sábado, tem Vando, às 11h e 13h; Pedro Ivo, às 14h e 15h30 e De Mãe para Filho, às 18h e 20h30. No sábado, a programação começa para a criançada com o grupo Criart no musical “Os Músicos de Bremem”, às 11h; seguido do Pagode com Pimenta, às 14h e 15h30 e do Samba de Mulheres, às 18h e 20h.
Todos os dias, um cardápio variado de comida de rua, cerveja gelada, artesanato e moda estarão disponíveis para o público, assim como área com cadeiras para descanso entre uma requebrada e outra. Diversão garantida pra ninguém botar defeito.
Serviço:
Programação: Samba da Praça
Data: 14 a 16 de novembro
Endereço: Praça Raul de Oliveira Rodrigues – Largo do Marrão - Santa Rosa - Niterói
Sexta-feira, 14 de novembro
* 18h – Abertura do evento
* 19h e 21h – Nosso Samba
Sábado, 15 de novembro
* 10h – Abertura
* 11h /13h– Vando
* 14h/15h30 - Pedro Ivo
* 18h/20h30 – De Mãe para Filho
Domingo, 2 de novembro
* 11h – Criart apresenta “Os Músicos de Bremem”
* 14h/15h30 – Pagode com Pimenta
* 18h/20h – Samba de Mulheres