Feira de Ciências destaca trabalho de captação de órgãos do Hospital Roberto Chabo, em Araruama

Feira de Ciências de escola destaca trabalho de captação de órgãos do Hospital Roberto Chabo, em Araruama - Foto: Reprodução

Feira de Ciências de escola destaca trabalho de captação de órgãos do Hospital Roberto Chabo, em Araruama - Foto: Reprodução

O trabalho da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, foi destaque na Feira Integrada de Ciências 2025 do Colégio Estadual Edmundo Silva, também em Araruama. Diretores, médicos, enfermeiros e outros profissionais do hospital prestigiaram o evento e falaram um pouco sobre o dia-a-dia da unidade.

No pátio do colégio, cada turma apresentou o seu trabalho, destacando a importância da doação de órgãos. Os temas foram, entre outros, “Transplantes de Córneas”; Transplantes de Órgãos – UTI”; Transplantes de Coração”; Transplantes de Medula Óssea”; e, Órgãos que podem ser Transplantados”.

O diretor do Hospital Roberto Chabo, Mário Jorge Espinhara, acompanhado do diretor administrativo, Walter Willmer, e da coordenadora do CIHDOTT, enfermeira Michele Gueddes, falou sobre a atuação da unidade na Região dos Lagos e enalteceu o trabalho dos alunos.

Leia também:

Uerj 2026: últimos dias de inscrições para seleção via nota do Enem



Grupo CRIA apresenta show infantil ‘Eu e Você no Sesc São Gonçalo



“Este é um momento de gratidão, aprendizado e valorização da saúde pública. Este momento reforça a importância da parceria entre escola, comunidade e órgãos públicos. Alunos, continuem assim, vocês estão no caminho certo”, garantiu o diretor.

Os estudantes transformaram uma das salas de aula em um centro cirúrgico e, paramentados, simularam uma cirurgia de captação de órgãos. A ação contou com equipamentos de verdade, como monitores. Toda a ação foi acompanhada pela enfermeira Michele Gueddes.

O público que participou do evento também elogiou a escolha do tema da tradicional Feira de Ciências. “É um momento muito oportuno para mostrar a importância da doação de órgãos. É um ato que salva vidas, centenas de vidas. Professores e alunos estão de parabéns. Muita gente vai sair daqui hoje com a mente mais aberta sobre esse processo”, disse a tia de uma dos alunos.

Feira de Ciências de escola destaca trabalho de captação de órgãos do Hospital Roberto Chabo, em Araruama | Foto: Reprodução

Feira de Ciências de escola destaca trabalho de captação de órgãos do Hospital Roberto Chabo, em Araruama | Foto: Reprodução

Feira de Ciências de escola destaca trabalho de captação de órgãos do Hospital Roberto Chabo, em Araruama | Foto: Reprodução