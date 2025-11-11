Grupo CRIA apresenta show infantil ‘Eu e Você no Sesc São Gonçalo

Após uma estreia emocionante na Virada Cultural Paulista e casa cheia na Sala Cecília Meireles, o Grupo CRIA encerra a turnê pelo Rio de Janeiro com o show do seu novo álbum, “Eu e Você”, no dia 16 de novembro, domingo, às 16h, no Sesc São Gonçalo. Com mais de uma década de trajetória dedicada à música autoral para o público infantil, o CRIA reafirma seu compromisso de criar espetáculos que respeitam a inteligência das crianças e encantam toda a família.

O Grupo CRIA é dirigido por Vinicius Castro (voz e guitarra) e formado por Ayran Nicodemo (violino), Frederico Cavaliere (clarinete), Luiza Borges (voz), Luiza Sales (baixo) e Mateus Xavier (bateria) Em “Eu e Você”, os artistas trazem uma nova perspectiva para o seu repertório: a parentalidade e a família.

O novo repertório do CRIA tem como fio condutor a vivência pessoal do compositor e diretor do grupo, Vinicius Castro, que se inspirou em momentos cotidianos com sua filha para compor as canções inéditas do álbum, lançado em abril de 2025, e que marca o retorno ao repertório autoral, com participações especiais de Fernanda Takai, Paulinho Moska, Zé Renato, Ana Costa, Leoni, Roberta Sá, Juliana Linhares e Léo Jaime.

Esse contato direto de Vinicius com o universo infantil permitiu testar e refinar as melodias e letras com um público muito especial, sua própria filha, garantindo uma conexão genuína com o olhar e a escuta da criança.

"Virar pai é subir um degrau na escada da família. As músicas foram compostas com base em situações vividas com minha filha, ou até mesmo enquanto ela brincava, dançava e conversava comigo", conta.

O show “Eu e Você” reunirá canções inéditas do novo álbum e faixas já conhecidas dos três discos e singles do grupo. A direção musical traz arranjos assinados por grandes nomes importantes da cena musical brasileira, como Antônia Adnet, Claudia Castello Branco, Joana Queiroz e Pedro Araújo. Essa curadoria reforça a proposta artística do CRIA: oferecer uma experiência musical sofisticada, acessível e emocionalmente envolvente para toda a família.

"Levamos ao palco algo ainda raro: um show sobre a infância, feito com a mesma qualidade e dedicação de qualquer espetáculo para o público adulto, mas com a linguagem e a escuta afinada para todos", destaca Vinicius.

Indicado ao Prêmio da Música Brasileira pelo álbum de estreia “A Família” (2013), o grupo CRIA já se apresentou em palcos como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Itaú Cultural (SP), Teatro Bradesco (MG) e diversas unidades do Sesc em todo o país. A circulação do espetáculo no Rio de Janeiro é impulsionada pelo Edital Sesc Pulsar 2025.

SOBRE O GRUPO CRIA: O Grupo CRIA é dirigido por Vinicius Castro e é formado por Ayran Nicodemo (violino), Frederico Cavaliere (clarinete), Gustavo Pereira (voz e violão), Maíra Martins (voz), Luiza Sales (baixo) e Mateus Xavier (bateria). Indicado ao Prêmio da Música Brasileira pelo álbum de estreia “A Família” (2013), o grupo já se apresentou em palcos como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Itaú Cultural (SP), Teatro Bradesco (MG) e diversas unidades do Sesc em todo o país. Em 2023, realizou uma extensa circulação pelo Sesc Rio e Sesc Santa Catarina, e em 2024 lançou o projeto “RECRIA”, com releituras de clássicos da música brasileira voltadas ao público infantil. O novo álbum “Eu e Você”, lançado em abril de 2025, marca o retorno ao repertório autoral, com participações especiais de Fernanda Takai, Moska, Zé Renato, Ana Costa, Leoni, Roberta Sá, Juliana Linhares e Leo Jaime.

SINOPSE: "Eu e Você" é o espetáculo de lançamento do terceiro álbum do grupo CRIA. Com canções inéditas compostas por Vinicius Castro após se tornar pai, o show revela o universo íntimo da relação entre pai e filha. As músicas, nascidas de brincadeiras e interações, refletem birras, questionamentos, aprendizado e amor genuíno. Seguindo a tradição dos trabalhos anteriores de valorizar a inteligência das crianças e promover uma experiência artística de alto nível para toda a família, o grupo, capitaneado pelo compositor Vinicius Castro, é formado por Ayran Nicodemo (violino), Frederico Cavaliere (clarinete), Gustavo Pereira (voz e guitarra), Maira Martins (voz), Luiza Sales (baixo) e Mateus Xavier (bateria).

FICHA TÉCNICA:

Direção artística, composições, guitarra e voz: Vinicius Castro

Baixo: Luiza Sales

Voz: Luiza Borges

Bateria: Ayran Nicodemo

Clarinete e clarone: Frederico Cavaliere

Violino: Ayran Nicodemo

Figurino: Kika de Medina

Luz: Yasmin Lira

Som: Vini Machado

Produção: Kamilla Barcellos

SERVIÇO:

50 minutos. Livre.

Data: 16 de novembro, domingo

Local: Sesc São Gonçalo (Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo)

Horário: 16h

Valores: R$5 (Credencial Plena), R$7,50 (meia), R$15 (inteira).