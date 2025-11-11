Maricá disponibiliza medicamentos para doenças crônicas e raras

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, disponibiliza gratuitamente medicamentos de alto custo e complexidade no polo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), localizado em São José do Imbassaí, ao lado do Detran. O espaço direciona fármacos específicos a pacientes com doenças crônicas e raras, garantindo acesso a tratamentos de forma prática, segura e sem que o morador precise sair do município. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, com agendamento prévio por mensagens no WhatsApp (21) 99965-1166.

O CEAF é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) que assegura a distribuição de medicamentos essenciais ao tratamento de enfermidades graves, seguindo protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.

O financiamento é compartilhado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Governo Federal, o que reforça o compromisso de integração entre as esferas de gestão para garantir o cuidado integral à população.

A Farmácia do CEAF de Maricá entrega medicamentos gratuitamente, mediante cadastro e apresentação da documentação necessária para cada caso, disponível no site oficial da Secretaria de Estado de Saúde: https://bit.ly/documentos-CEAF . A lista de medicamentos disponibilizados pelo CEAF pode ser consultada no https://bit.ly/medicamentos-CEAF .

Para o secretário de Saúde, Marcelo Velho, o serviço reforça o compromisso da gestão com o cuidado integral e a equidade no acesso à saúde.

“Garantir que cada paciente tenha acesso ao seu medicamento é uma questão de dignidade e de justiça social. A chegada do polo do CEAF a Maricá é mais uma ação que demonstra o empenho da gestão municipal, integrada a outros entes, em fortalecer o SUS, ampliando o alcance dos tratamentos e cuidando de quem mais precisa”, destacou.

A coordenadora de Assistência Farmacêutica de Maricá, Danielle dos Santos Victorino Guedes, pontuou a importância do CEAF para os moradores.

“A Farmácia do CEAF representa um grande avanço na assistência farmacêutica do município. Além de facilitar o acesso aos medicamentos de alto custo, oferecemos um atendimento humanizado e de qualidade, próximo da população. Isso elimina a necessidade de deslocamentos longos e evita que o tratamento não seja interrompido”, acrescentou.