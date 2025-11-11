Uerj 2026: últimos dias de inscrições para seleção via nota do Enem

A seleção é válida para ingresso no 1º semestre letivo de 2026 - Foto: Divulgação

A seleção é válida para ingresso no 1º semestre letivo de 2026 - Foto: Divulgação

Termina na próxima quinta-feira, 13 de novembro, o período de inscrições para o processo seletivo para o preenchimento de 375 vagas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção é válida para ingresso no 1º semestre letivo de 2026.

Os interessados devem acessar a página do Vestibular Uerj (https://www.vestibular.uerj.br). A taxa de inscrição, no valor de R$ 55, pode ser paga até o dia 14 de novembro na rede bancária e em casas lotéricas.

Podem participar do processo candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022, 2023, 2024 ou 2025, e que tenham obtido nota mínima de 200 pontos em cada uma das provas objetivas e 300 pontos na redação, além de terem concluído ou que estejam cursando o último ano do Ensino Médio.

As vagas são oriundas de cursos de graduação que não completaram o número de inscritos no Vestibular Uerj 2026, modalidade convencional de ingresso na Universidade.

Os cursos estão distribuídos entre diferentes campi da Universidade:

- Rio de Janeiro – Engenharia Cartográfica, Física, Letras: Português/Alemão, Letras: Português/Grego, Letras: Português/Italiano e Letras: Português/Latim

- Cabo Frio – Ciências Ambientais, Geografia

- Zona Oeste – Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica e Tecnologia em Construção Naval

- São Gonçalo – Geografia, Letras: Português/Inglês, Letras: Português/Literaturas, Matemática e Pedagogia

- Resende – Engenharia de Produção

- Duque de Caxias – Geografia, Matemática e Pedagogia’

Os candidatos deverão enviar cópia do seu Boletim de notas do Enem, via sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (DSEA), no período de 19 a 26 de janeiro de 2026.

O Boletim, a ser obtido no portal do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante), deve conter o nome e CPF do candidato, número de inscrição e logo do Enem, bem como as notas de todas as provas, para que a nota final do candidato possa ser calculada. O DSEA analisará os boletins enviados e divulgará o resultado preliminar em 29 de janeiro de 2026. A classificação ficará disponível no dia 10 de fevereiro.

O edital completo, com todas as informações, calendário e lista de documentos exigidos, está disponível em: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=16160

SERVIÇO:

Processo seletivo para vagas via nota do Enem

- Inscrição no processo seletivo: até 13/11/2025

- Pagamento da taxa de inscrição: 31/10 a 14/11/2025

- Envio do Boletim de notas do Enem: 19/01 a 26/01/2026

- Divulgação do resultado preliminar da análise do Boletim de notas do Enem: 29/01/2026

- Divulgação da classificação: 10/02/2026

Mais informações: https://www.vestibular.uerj.br/