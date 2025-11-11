Duas pessoas ficaram feridas em uma batida na Alameda São Boaventura

Duas pessoas ficaram feridas após uma grave colisão entre uma motocicleta e uma van na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, na manhã desta terça-feira (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 7h05. Um homem e uma mulher receberam atendimento no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente.

A batida ocorreu na via em direção a São Gonçalo, próximo ao Hospital Getúlio Vargas Filho, também chamado de Getulinho, na localidade conhecida como subida da Caixa D’Água.