Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 67 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 11 de novembro de 2025 - 10:04
As seis dezenas do concurso 2.939 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 67 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

