Educação de São Gonçalo inicia renovação de matrícula

Os novos alunos poderão realizar a pré-matricula, de 15 a 28 de dezembro - Foto: Divulgação - Ascom

Os responsáveis dos alunos que já estudam na rede municipal de Educação de São Gonçalo devem ficar atentos. Nesta segunda-feira (10), começa a renovação de matrícula, direto na unidade escolar, e vai até o dia 14 de novembro. O remanejamento interno de alunos entre unidades de ensino será feito de 24 a 28 de novembro, também direto na instituição. Os novos alunos poderão realizar a pré-matricula, de 15 a 28 de dezembro, pelo link https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br, com resultado divulgado no dia 15 de janeiro de 2026.

No caso de pré-matrícula de novos estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, TEA (Transtorno do Espectro Autista), altas habilidades e superdotação, o responsável deverá anexar no site de inscrição o laudo médico que comprove tais informações, emitidos por órgãos competentes.

A efetivação da matrícula dos alunos remanejados acontece de 12 a 16 de janeiro de 2026, direto na unidade. Os novos alunos, contemplados na pré-matrícula, devem efetivar a matrícula no período de 19 a 23 de janeiro, também na unidade. A partir de 30 de janeiro, a lista de espera estará disponível no site https://www.saogoncalo.rj.gov.br/ e as vagas ainda existentes serão disponibilizadas no site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br.

O candidato que não for contemplado entrará, automaticamente, na lista de espera das três opções de escola escolhidas na pré-matrícula. A posição na fila será definida pela data e hora da inscrição, assegurando a ordem cronológica das solicitações. Além disso, será mantida a prioridade na convocação dos alunos com deficiência (PCDs).

A partir de 30 de janeiro de 2026, caso o candidato esteja na lista de espera e tenha interesse em trocar de unidade escolar na lista, deverá acessar o site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br para fazer a solicitação. É importante ressaltar que sua nova colocação na lista de espera seguirá o critério cronológico contando a partir da data e hora em que a nova solicitação for feita.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A renovação de matrícula da EJA acontece de 10 a 14 de novembro, direto na unidade escolar. A pré-matrícula de alunos novos do 1º semestre de 2026 da EJA deve ser realizada de 15 a 28 de dezembro, pelo site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br. O resultado sairá no dia 15 de janeiro de 2026 e a efetivação da matrícula acontecerá de 19 a 23 de janeiro, direto na escola. O resultado da fila de espera e a disponibilização de vagas ainda existentes no site será a partir de 30 de janeiro.

No caso da pré-matrícula, a ordem da inscrição efetuada não garante a prioridade da vaga, sendo considerados os critérios a seguir:

I – Estudantes oriundos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gonçalo;

II – Estudantes com deficiência intelectual, Deficiência Física, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Altas Habilidade e Superdotação;

III – Preferência para crianças e adolescentes com até 15 anos incompletos;

IV – Proximidade da residência, de acordo com a disponibilidade de vagas, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente;

V – Em caso de empate, a prioridade será para o (a) aluno (a) oriundo da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gonçalo, seguido do candidato mais velho.