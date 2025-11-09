Acidente entre dois carros deixa três feridos no Barreto, Niterói

Um acidente entre dois carros deixou três pessoas feridas na manhã deste domingo (9), na Rua Dr. March, no Barreto, em Niterói.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 7h, próximo ao Hospital São Lucas. Ao chegarem ao local, foram encontrados dois homens com ferimentos moderados e um com ferimentos leves.

As vítimas foram levadas para um hospital da região, mas ainda não há informação sobre a unidade para onde foram encaminhadas. As identidades não foram divulgadas.

Imagens mostram a gravidade da colisão. Nos vídeos, é possível ver um Fiat Siena e um Volkswagen Gol com a parte dianteira totalmente destruída. Vidros, para-choques e outros destroços ficaram espalhados pela rua.

Por conta do acidente, o trânsito precisou ser parcialmente interditado. Agentes da NitTrans e policiais militares estiveram no local para orientar os motoristas.