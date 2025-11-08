Festival Marazul leva diversas atrações musicais à Piratininga e ao Horto do Fonseca

Diversos shows animam o fim de semana em Piratininga e no Horto do Fonseca, em Niterói - Foto: Divulgação

Diversos shows animam o fim de semana em Piratininga e no Horto do Fonseca, em Niterói - Foto: Divulgação

Niterói terá um fim de semana bem agitado com diversas celebrações musicais de grandes artistas como Simone, Beto Guedes e Martinho da Vila. Neste sábado (8) e domingo (9), o Festival Marazul, em Piratininga, e a festa pelos 452 anos de Niterói, no Horto do Fonseca, prometem animar a cidade e prestar homenagens a grandes nomes da música, como Erasmo Carlos e Lô Borges.

Nesse sábado (8), às 19h, o Festival Marazul, na Praça Luiz Gomes da Silva (antiga Praça do Toboágua), em Piratininga, apresenta o espetáculo “Marcos Sabino e Rick Ferreira convidam artistas de Niterói, Tributo a Erasmo Carlos”, com clássicos como “Mesmo que seja eu”, “É proibido fumar” e “Sentado à beira do caminho”. Às 21h, Simone encerra a noite celebrando 50 anos de carreira, revisitando sucessos como “Sob medida”, “Encontros e despedidas” e “Começar de novo”. A cantora também vai interpretar canções de Erasmo e Lô Borges.

No domingo (9), a partir das 19h, o Festival Marazul terá a presença da Orquestra de Sopros do Programa Aprendiz Musical, que vai prestar um tributo a Lô Borges, grande nome da música brasileira e um dos criados do Clube da Esquina, que morreu esta semana. Às 21h, Beto Guedes encerra o festival com um repertório repleto de clássicos como “Amor de índio”, “Feira moderna” e “Sol de primavera”.

A festa musical acontece também no Horto do Fonseca, com shows gratuitos em comemoração aos 452 anos da cidade de Niterói. No sábado (8), a programação começa às 14h, com o DJ Guilherme, seguido por Lary, Churky e João Gabriel.

O ponto alto da noite será o show de Martinho da Vila, às 18h30, com um repertório repleto de sucessos como “Disritmia”, “Casa de bamba” e “Canta, canta minha gente”. Já no domingo (09), após as provas do Enem, o som toma conta do Horto a partir das 19h, com apresentações de Joca, N.I.N.A. e 2ZDinizz, embalando o público com rap, MPB e ritmos afro-brasileiros. A DJ Talie comanda os intervalos e o encerramento da noite.

SERVIÇO:

Festival Marazul:

Data: 08/11 e 09/11 (sábado e domingo)

Local: Praça Luiz Gomes da Silva (antiga Praça do Toboágua), em Piratininga

Programação:

Sábado (8/11):

19h – Tributo a Erasmo Carlos com Marcos Sabino e Rick Ferreira

21h – Simone, comemorando 50 anos de carreira

Domingo (9/11):

19h – Tributo a Lô Borges com a Orquestra de Sopros do Programa Aprendiz Musical

21h – Beto Guedes

Entrada gratuita

Festa pelos 452 anos de Niterói:

Data: 08/11 e 09/11 (sábado e domingo)

Local: Horto do Fonseca

Endereço: (Alameda São Boaventura, 770), Zona Norte, Niterói

Programação principal:

Sábado (8/11):

14h – DJ Guilherme

15h – Lary, Churky e João Gabriel

18h30 – Martinho da Vila

Domingo (9/11):

19h – Joca, N.I.N.A. e 2ZDinizz

DJ Talie comanda os intervalos e o encerramento da noite

Entrada gratuita