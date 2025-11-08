Enem: Veja 5 dicas para não zerar a redação

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das partes mais aguardadas da prova que acontece neste domingo, 9, em todo País. Vale até mil pontos e pode ser o diferencial na conquista de uma vaga na universidade. Mas, além de demonstrar domínio da escrita e da argumentação, o candidato precisa seguir um conjunto de regras previstas na Cartilha do Participante de 2025. Conhecer essas normas e se preparar com antecedência é o primeiro passo para não correr o risco de zerar.

Para o professor e especialista em conteúdo educacional, Júlio Ibrahim, muitos deslizes acontecem por descuido ou falta de atenção ao formato da avaliação. “Grande parte das anulações não têm relação com a qualidade da redação, mas com falhas técnicas simples. Ler as instruções e treinar o texto no modelo oficial da folha são atitudes que fazem diferença”, orienta.

Entre os erros mais recorrentes estão o desrespeito, justamente, às regras de formatação, como usar uma caneta de cor diferente da permitida, a identificação indevida e a fuga completa à temática proposta. Ainda segundo Ibrahim, que também é o diretor adjunto de Sistemas de Ensino e Didáticos da FTD Educação, “ter cuidado com estes três pontos, e uma revisão cuidadosa do texto final, pode ser a diferença entre uma boa nota e o zero”.

Veja como garantir se garantir na redação do Enem e não zerar:

Respeite o tema proposto

A fuga completa ao assunto é uma das principais causas de desclassificação. Isso acontece quando o candidato aborda uma ideia que não tem relação direta com a proposta feita, ou seja, produz um texto genérico, superficial ou com foco em outro problema social.

Dica: leia a proposta com atenção, grife as palavras-chave, formule uma tese e seja fiel a ela. Se o assunto for “acesso à saúde mental”, por exemplo, não adianta falar apenas de saúde pública no geral, é preciso desenvolver a discussão dentro do recorte.

Mantenha o formato dissertativo-argumentativo

O Enem exige a composição em prosa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Redações em formato de poema, bilhete, carta, receita ou qualquer outro tipo narrativo são anuladas.

Dica: organize suas ideias em três parágrafos principais, apresente um ponto de vista e conclua com uma proposta de intervenção.

Cuide da forma e da apresentação

São desconsideradas as redações escritas com caneta azul ou de outra cor; com menos de sete linhas; fora do espaço delimitado ou com qualquer identificação indevida, como assinatura, apelido, desenhos ou números.

Dica: leve mais de uma caneta preta (de tubo transparente) e teste a tinta antes da prova. Na transcrição, não rasure e mantenha a letra legível.

Evite cópias e respeite os direitos humanos

A cópia integral de trechos motivadores é fator de anulação também, assim como qualquer manifestação de preconceito, incitação à violência ou desrespeito aos direitos humanos.

Dica: use esse conteúdo apenas como apoio e referência, mas desenvolva seus próprios argumentos.

Treine antes e revise com atenção

A prática é o melhor caminho para o sucesso. Simular a escrita da redação com limite de tempo, revisar o texto e se familiarizar com o formato evita falhas técnicas.

Dica: faça ao menos três simulações cronometradas e use o modelo oficial.

Últimos dias para revisão

Estudantes com dúvidas ou que ainda estejam se sentindo inseguros acerca do tema da redação, devem revisar os estudos para garantir um bom desempenho. Há vários conteúdos gratuitos no youtube e em sites como o FTD Resolve, o portal gratuito de apoio ao aprendizado desenvolvido pela FTD Educação. Lá, os vestibulandos encontram exercícios, dicas e recursos interativos, como vídeos, e-books e materiais de revisão.