Chuva intensa e ventania colocam o Rio em Estágio 2

O sábado (8) amanheceu com tempo severo no Rio de Janeiro. A chegada de um ciclone extratropical provocou chuva forte e rajadas de vento em toda a cidade, levando o Centro de Operações e Resiliência (COR) a decretar o Estágio 2 de mobilização às 6h55.

Núcleos de chuva moderada a forte se espalham por várias regiões da capital, com maior intensidade na Zona Sul, Centro e Grande Tijuca.

Os ventos têm causado transtornos e danos. Até o início da manhã, o Corpo de Bombeiros registrou a queda de 12 árvores em diferentes bairros e atendeu quase 50 ocorrências. Situações semelhantes também foram relatadas em outras partes do estado, como na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis; na BR-116, em Piraí; e na BR-495, na Serra de Teresópolis.

O transporte público foi afetado. Por volta das 6h30, o MetrôRio informou que parte do muro desabou na via entre as estações Coelho Neto e Colégio, na Linha 2. Por conta disso, os trens circularam provisoriamente apenas entre Irajá e Botafogo, mas o serviço foi normalizado por volta das 8h30.

No Aeroporto Internacional do Galeão, as operações seguem com auxílio de instrumentos devido à baixa visibilidade. A previsão indica que o céu permanecerá nublado, com possibilidade de novas pancadas de chuva, ventos fortes e incidência de raios ao longo do dia.

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e indica risco de ocorrências de impacto relevante na cidade. As autoridades recomendam que a população mantenha sua rotina, mas fique atenta às condições do tempo e às atualizações do Alerta Rio. É importante buscar informações apenas em canais oficiais do COR, cadastrar-se no serviço gratuito de alertas da Defesa Civil — enviando o CEP de residência por mensagem de texto para o número 40199 — e baixar o aplicativo COR.Rio, disponível para Android e iOS. Em casos de emergência, os contatos devem ser feitos pelos números 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.