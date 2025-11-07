Moradores de Santa Paula, em Maricá, recebem atendimento itinerante da Águas do Rio

A Águas do Rio realiza, neste sábado (8), uma ação itinerante no bairro Santa Paula, em Maricá, onde vai oferecer atendimento e diversos serviços à população. A iniciativa acontece das 8h às 15h e marca uma nova fase para a região, que acaba de receber 17 quilômetros de redes do sistema de abastecimento de água, beneficiando cerca de quatro mil moradores.

Durante o evento, será possível solicitar novas ligações de água, atualizar dados cadastrais, trocar titularidade, inscrever-se na Tarifa Social e esclarecer dúvidas sobre consumo.

Leia também:

Golpista do 'Boa Noite, Cinderela' é preso em Cabo Frio

Segundo dia da Cúpula do Clima terá debates sobre transição energética

O objetivo da ação é oferecer um atendimento mais próximo e personalizado, fortalecendo o relacionamento com a comunidade e atendendo às demandas locais. Enquanto os responsáveis são assistidos pela equipe da concessionária, as crianças poderão participar de atividades socioeducativas e se divertir com pipoca e pula-pula. O encontro será realizado no Condomínio Santa Paula, Setor A, em frente à administração do bairro.

Para Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com os maricaenses.

“Ao longo deste ano tivemos uma atuação constante em Maricá. Durante eventos como esse, conseguimos dialogar com os moradores, ouvir suas necessidades e aprimorar cada vez mais nosso atendimento e relacionamento com a cidade.”

Somente neste ano, a Águas do Rio implantou cerca de 70 quilômetros de redes de abastecimento em Santa Paula, Spar, Jardim Atlântico (Central, Leste e Oeste), Recanto, Praia de Itaipuaçu, Morada das Águias e Barroco, levando água tratada a mais de 20 mil pessoas.

As solicitações que não puderem ser resolvidas durante a ação serão encaminhadas para acompanhamento das equipes operacionais até sua conclusão.

SERVIÇO

Ação Itinerante da Águas do Rio

Local: Maricá – Bairro Santa Paula

Endereço: Condomínio Santa Paula, Setor A

Data e horário: sábado, 8/11, das 8h às 15h