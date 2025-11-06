Martinho da Vila é uma das atrações do fim de semana em Niterói
Eventos acontecem a partir desse sábado (8), em comemoração aos 452 anos da cidade
Niterói completa 452 anos da idade no próximo dia 22, mas as comemorações irão acontecer durante o mês inteiro de novembro. Neste sábado (8) e domingo (9), o Horto do Fonseca, irá receber diversas atrações musicais com entrada franca para toda a população. O destaque da programação fica com o cantor Martinho da Vila, que fara um espetáculo apresentando seus grandes sucessos.
No sábado (8), p evento começa a partir das 14h. Na abertura, intervalos e encerramento o som fica nas mãos do DJ Guilherme. No palco, se apresentam o cantor baiano Churky, o sertanejo João Gabriel e a cantora e compositora niteroiense Lary, que assina composições de artistas como Thiaguinho, Leo Santana, Iza, Ivete Sangalo, Dilsinho e Boca Exu do Blues.
Martinho da Vila vai botar o público para dançar a partir das 18h30, com sucessos como “Disritmia”, “Casa de bamba”, “Madalena do Jucu” e “Canta, canta minha gente”.
Por conta do Enem, a programação de domingo (9), foi transferido para depois das provas. A partir das 19h, animam o público o mineiro Joca, que mistura rap, MPB, funk e ritmos afro-brasileiros, a rapper N.I.N.A., conhecida como “A Bruta, a Braba, a Forte”, com suas letras que falam de empoderamento, vivências da mulher negra e vulnerabilidade, além do rapper niteroiense 2ZDinizz, cujas letras exploram temas do cotidiano e da boemia, com influência de samba e hip hop. Nos intervalos e no encerramento, o som fica nas mãos da DJ Talie.
O Horto do Fonseca fica na Alameda São Boaventura 770.