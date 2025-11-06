Estado do Rio de Janeiro lidera com 21,4% dos casos de casais separados

O IBGE classifica esse número como resultado do envelhecimento populacional e também das mudanças de comportamento nos relacionamentos - Foto: Reprodução/Freepik

Censo realizado em 2022, pelo Instituto Nacional de Estatística (IBGE), apontou o estado do Rio de Janeiro como a localidade com maior percentual de pessoas que já estiveram em uma união conjugal, mas que atualmente não estão mais. Esses dados incluem pessoas que ficaram viúvas, se divorciaram oficialmente e até mesmo casais que moraram juntos sem casar e encerrou o relacionamento.

Os dados divulgados nesta quarta-feira (5), revelam que 21,4% dos moradores do estado estão enquadrados nesse cenário, sendo o percentual mais alto do Brasil, à frente da Bahia, como 20,4% e de Sergipe, com 20,1%.

Ainda segundo o censo, o Rio de Janeiro é o estado líder no Sudeste em quantidade de uniões consensuais, que são os casais com a união estável registrada ou não em cartórios. O percentual correspondente a essa situação é de 38,5% dos relacionamentos no estado, número próximo ao de casamentos no civil e no religioso (39,6%).

Outra mudança percebido pelo IBGE, é a mudança crescente das configurações familiares, uma vez que o estado é o segundo no ranking de casais do mesmo sexo, atingindo o número de 107 mil pessoas, perdendo apenas para São Paulo, com 364,3 mil.

Os dados também indicam que no Rio, cerca de 16% das famílias são chefiadas por mulheres que não possuem cônjuge; além de que dois milhões de mulheres são consideradas responsáveis pelas suas casas.