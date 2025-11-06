Caminhão perde freios e motorista morre em grave acidente na Serra de Guapimirim

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 10h, na altura do km 102 da BR-116, na Serra de Guapimirim, Região Serrana do Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares, o caminhão seguia no sentido Rio–Teresópolis quando teria perdido os freios e colidido contra um barranco.

Com o forte impacto, o motorista do veículo morreu no local. O ajudante, que estava na cabine, sofreu apenas escoriações e foi socorrido por equipes da concessionária Ecovias Rio Minas, sendo encaminhado ao Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCTCO).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-RJ) esteve no local e confirmou a interdição total da via nos dois sentidos às 09h49. Às 10h10, foi implantado o sistema de siga e pare para liberação parcial do tráfego.

As causas do acidente ainda serão apuradas pela perícia técnica.

Em nota, a PRF lamentou o ocorrido: "Nossos sentimentos aos amigos e familiares".

*Em atualização