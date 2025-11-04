Uppes encerra ciclo de exposições comemorativas de 80 anos na Alerj

A mostra é a reprodução em painéis de fotos, documentos históricos, publicações e registros de lutas e conquistas que marcaram as oito décadas de atuação da UPPES - Foto: Divulgação

A mostra é a reprodução em painéis de fotos, documentos históricos, publicações e registros de lutas e conquistas que marcaram as oito décadas de atuação da UPPES - Foto: Divulgação

Após percorrer diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, a exposição comemorativa pelos 80 anos da União dos Professores Públicos no Estado – Sindicato (UPPES) chega à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), onde encerra o ciclo de mostras que celebram a trajetória histórica da entidade. A visitação é gratuita e fica aberta ao público até o dia 14 de novembro, de segunda a sexta-feira, em horário de funcionamento da Alerj.

A abertura oficial acontece na quarta-feira, dia 5 de novembro, às 11h, no espaço de exposições da Alerj, e contará com a presença do presidente da UPPES, professor Dr. Stelling, diretores, convidados, autoridades e representantes do magistério público estadual.

A mostra é a reprodução em painéis de fotos, documentos históricos, publicações e registros de lutas e conquistas que marcaram as oito décadas de atuação da UPPES em defesa da educação pública e da valorização do magistério. Além disso, o acervo apresenta o papel da entidade na história da educação fluminense, destacando marcos importantes como campanhas salariais, ações sociais, eventos culturais e projetos educacionais, como a conquista do Plano de Carreira do Magistério Público Estadual (Lei 1.614/90), a paridade salarial entre ativos e aposentados e pagamento de indenizações através de ações judiciais.

Após ser exibida em cidades como Niterói, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Cabo Frio, a exposição encerra na Alerj sua trajetória itinerante, simbolizando o reconhecimento institucional da relevância histórica e social da UPPE-Sindicato.

“Encerrar essa exposição na Casa do Legislativo é motivo de grande orgulho e uma forma simbólica de demonstrar o valor e prestígio histórico da nossa UPPES. Celebramos 80 anos de luta, conquistas e compromisso com a educação pública, homenageando todos os professores que construíram essa história”, destacou o presidente da UPPES, professor Dr. Stelling.

Serviço:

Exposição “UPPES – 80 anos de história e compromisso com a educação”

Local: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)

Abertura: 5 de novembro (quarta-feira), às 11h

Visitação: até 14 de novembro, de segunda a sexta-feira, em horário comercial

Entrada gratuita