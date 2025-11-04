Manicures se preparam para mudança nos produtos de unha em gel; entenda!

Após a proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da utilização de produtos de unha em gel, com químicas conhecidas como TPO (óxido de difenil) ou DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), manicures e salões de beleza buscam aprender a lidar com a mudança, sem deixar cair a qualidade do trabalho.

De acordo com o decreto da Anvisa, publicado na última quarta-feira (29), os químicos TPO e DMPT, estão proibidos de serem utilizados na fabricação de produtos de higiene pessoal, perfumes e itens de unha, como esmaltes de unha em gel.

A proibição ocorre visando proteger a saúde das clientes e manicures, pois as substâncias provocam risco de câncer e problemas reprodutivos. O TPO foi considerado tóxico para a reprodução, podendo causar danos para a fertilidade, enquanto a DMPT, é apontado como uma substância que oferece risco de câncer em humanos.

Com a proibição da utilização de produtos que contenham esses químicos, salões de beleza e manicures procuram se enquadrar na nova realidade, mas acreditam que conseguiram manter a qualidade do trabalho.

“A mudança foi boa mediante a saúde, mas não atrapalha o meu trabalho, eu acho que vai melhorar, mudaram os produtos, acho que a durabilidade vai ser a mesma. Vamos testar os produtos sem esses químicos, acho que vai ter boa qualidade”, disse a manicure há 10 anos, Letícia Rocha da Silva, de 30 anos.

Manicure há 10 anos, Letícia Rocha da Silva acredita que a mudança não vai afetar o trabalho | Foto: Layla Mussi

Alguns profissionais das unhas em gel já estão se adaptando à nova realidade, por meio de outras técnicas.

“Estamos indo bem, estamos colocando a postiça realista. Para mim, a mudança é indiferente, acredito que não vai atrapalhar o meu trabalho”, explicou a manicure há 25 anos, Simone Henrique da Silva, de 53 anos.

Simone Henrique da Silva, manicure há 25 anos, diz que se reinventa por meio de outras técnicas | Foto: Layla Mussi

A Anvisa estabeleceu prazos para que os produtos deixem de ser comercializados e usados. Logo após a publicação da medida, foi determinada a proibição da fabricação, importação e concessão de novos registros ou notificações de produtos que tenham químicos. Já as empresas e estabelecimentos têm 90 dias para deixar de comercializar o produto ou usar aqueles que já estão no mercado.

Depois de 90 dias, os registros e notificações dos produtos serão cancelados pela Anvisa. Os fabricantes deverão recolher os que estão nas lojas e distribuidoras.