Manicures se preparam para mudança nos produtos de unha em gel; entenda!

Itens com TPO e DMPT foram proibidos de serem usados por oferecer risco de câncer e infertilidade

relogio min de leitura | Escrito por Cristine Oliveira com edição de Cyntia Fonseca | 04 de novembro de 2025 - 14:09
Produtos com TPO e DMPT foram proibidos de serem comercializados
Produtos com TPO e DMPT foram proibidos de serem comercializados -

Após a proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da utilização de produtos de unha em gel, com químicas conhecidas como TPO (óxido de difenil) ou DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), manicures e salões de beleza buscam aprender a lidar com a mudança, sem deixar cair a qualidade do trabalho.

De acordo com o decreto da Anvisa, publicado na última quarta-feira (29), os químicos TPO e DMPT, estão proibidos de serem utilizados na fabricação de produtos de higiene pessoal, perfumes e itens de unha, como esmaltes de unha em gel.

A proibição ocorre visando proteger a saúde das clientes e manicures, pois as substâncias provocam risco de câncer e problemas reprodutivos. O TPO foi considerado tóxico para a reprodução, podendo causar danos para a fertilidade, enquanto a DMPT, é apontado como uma substância que oferece risco de câncer em humanos.

Com a proibição da utilização de produtos que contenham esses químicos, salões de beleza e manicures procuram se enquadrar na nova realidade, mas acreditam que conseguiram manter a qualidade do trabalho.

“A mudança foi boa mediante a saúde, mas não atrapalha o meu trabalho, eu acho que vai melhorar, mudaram os produtos, acho que a durabilidade vai ser a mesma. Vamos testar os produtos sem esses químicos, acho que vai ter boa qualidade”, disse a manicure há 10 anos, Letícia Rocha da Silva, de 30 anos.

Manicure há 10 anos, Letícia Rocha da Silva acredita que a mudança não vai afetar o trabalho
Manicure há 10 anos, Letícia Rocha da Silva acredita que a mudança não vai afetar o trabalho |  Foto: Layla Mussi

Alguns profissionais das unhas em gel já estão se adaptando à nova realidade, por meio de outras técnicas.

“Estamos indo bem, estamos colocando a postiça realista. Para mim, a mudança é indiferente, acredito que não vai atrapalhar o meu trabalho”, explicou a manicure há 25 anos, Simone Henrique da Silva, de 53 anos.

Simone Henrique da Silva, manicure há 25 anos, diz que se reinventa por meio de outras técnicas
Simone Henrique da Silva, manicure há 25 anos, diz que se reinventa por meio de outras técnicas |  Foto: Layla Mussi

A Anvisa estabeleceu prazos para que os produtos deixem de ser comercializados e usados. Logo após a publicação da medida, foi determinada a proibição da fabricação, importação e concessão de novos registros ou notificações de produtos que tenham químicos. Já as empresas e estabelecimentos têm 90 dias para deixar de comercializar o produto ou usar aqueles que já estão no mercado.

Depois de 90 dias, os registros e notificações dos produtos serão cancelados pela Anvisa. Os fabricantes deverão recolher os que estão nas lojas e distribuidoras.

