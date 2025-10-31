A dois dias de Finados, floriculturas e cemitérios registram movimento em SG e Niterói

A tradição de levar presentes aos familiares e amigos que já partiram, simboliza mais do que respeito, um ato de carinho - Foto: Layla Mussi

A tradição de levar presentes aos familiares e amigos que já partiram, simboliza mais do que respeito, um ato de carinho - Foto: Layla Mussi

O Dia de Finados, no próximo domingo (2), já é tradição ocorrer uma espécie de visita aos entes que partiram, o que movimenta floriculturas e cemitérios em Niterói e São Gonçalo. Os comerciantes se preparam para a intensa procura de flores e velas que serão deixados nos túmulos.

A tradição de levar presentes aos familiares e amigos que já partiram, simboliza mais do que respeito, um ato de carinho. Por isso, os visitantes buscam sempre as melhores flores e velas para enfeitar os túmulos.

Leia também:

Brasileira é morta a facadas pelo ex-marido na Itália: 'Número desproporcional de ferimentos'

Menina de 3 anos 'viraliza' ao mostrar seu inseparável 'esqueleto de apoio emocional'

"As flores mais procuradas são rosas, que custa R$ 7,00 e monsenhor que varia de R$ 10,00 a R$ 15,00. Tem também velas, vasos, são os que tem mais procura. O que mais saí é a vela quatro, de R$ 10,00", disse Ana Coerne, de 27 anos, vendedora da Casinha das Flores, em frente ao Cemitério Maruí, em Niterói.

A vendedora Ana Coerne revelou quais são os tipos de flores mais procurados | Foto: Layla Mussi

Algumas das novidades que os clientes podem encontrar são os Lírios, Copo de Leite e Girassol. Os comerciantes da floricultura têm altas expectativas para as vendas desse ano. E se programam para atender os clientes.

"Acho que vai ser boa, no sábado e no domingo vai dar um movimento bom, tem bastante procura. Ano passado o movimento foi bom, acredito que esse ano vai ser parecido, pode não ser igual porque hoje em dia nem todo mundo bota flor, mas vai ser bom também", disse Ana.

"Eu acho que vai vender bem, porque no final o pessoal sempre vem para visitar os entes queridos, sempre dá movimento", contou o dono da loja André Luiz Moreira Gonçalves.

Vendedora e dono de floricultura esperam movimento intenso no Dia de Finados | Foto: Layla Mussi

Em São Gonçalo, a floricultura GM Flores, ao lado do Cemitério São Gonçalo, no Patronato, também se prepara para as vendas, contando com imprevistos.

"Ano passado foi bom, esse ano eu acredito que não vai ser por causa da chuva, geralmente quando chove assim, vêm poucas pessoas", comentou a vendedora Camila Alves Arcanjo, 32.

Histórias e homenagens nos cemitérios

A movimentação nos cemitérios já começou, com pessoas visitando os túmulos de parentes deixando flores e orações repletas de saudade, mas também fugindo da intensa movimentação que ocorre no Dia de Finados. Esse é o caso de Rosemere Gonçalves de Lima da Silva, de 54 anos, que há 28 anos vai ao Cemitério Maruí, enfeitar o túmulo de parentes e do marido.

"Hoje estão (enterrados) a minha avó, meu avô, tia, meu falecido marido, e um outro tio. Eu venho mais em questão de coração, porque a gente sabe que a matéria não está aqui, a gente vem fazer uma pequena homenagem. Eu venho antes do dia 2, porque é muita confusão, é muita correria, no final de semana é muita gente e eu sou uma pessoa que não gosta muito de tumulto", contou.

Rosemere Gonçalves de Lima da Silva, já homenageou os parentes falecidos | Foto: Layla Mussi

A maior parte das pessoas que visita os túmulos mantém a tradição há muitos anos ultrapassando quatro décadas, sem deixar que seus entes ganhem flores nessa data. Seja a flor artificial, seja a verdadeira, o importante é relembrar dos que já se foram.

Idosa visita túmulo de família | Foto: Layla Mussi

Há também quem aproveite o momento para fazer seus pedidos, no túmulo do menino milagreiro Paulo César de Souza Medina, também conhecido como "Paulinho Milagreiro", que morreu aos 7 anos, afogado na Praia de Piratininga, em Niterói. Mesmo na véspera do Dia de Finados, o menino recebe muitas velas e presentes, de devotos que vieram de longe para pedir ajuda.

"Eu vim em busca de um milagre. Eu o conheci através da minha patroa, ela que falou do menino, dos milagres que ele faz", disse a devota Berenice Correia, 55, que veio de Nova Iguaçu para deixar velas no túmulo.

Berenice Correia, visita e faz pedidos no túmulo de "Paulinho Milagreiro" | Foto: Layla Mussi

Cemitérios de São Gonçalo

Os cemitérios de São Gonçalo estão sendo preparados com antecedência para receber a população que prestará homenagens aos entes queridos falecidos. De acordo com a prefeitura, a Administração Funerária e Secretária de Conservação fortaleceu os serviços de manutenção nos cemitérios públicos.

No Dia de Finados, agentes das secretarias de Transportes e de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal Ostensiva Mundial (ROMU), estarão presentes nos arredores dos cemitérios controlando o trânsito.

Ainda segundo a prefeitura, os cemitérios municipais estarão abertos para o público das 8h às 17h. A Santa Missa de Finados, ocorrerá no cemitério de Ipiíba, às 9h. Também será celebrado missas nos cemitérios São Gonçalo e São Miguel, às 8h, 10h e 15. O responsável pelas missas será o Vicariato de São Gonçalo.