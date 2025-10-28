Morre Antônio Carbonari Netto, fundador da Anhanguera e referência na educação superior brasileira

O educador e empresário Antônio Carbonari Netto, fundador da Faculdade Anhanguera e criador da Must University, nos Estados Unidos, faleceu nesta segunda-feira 27, deixando um legado para educação brasileira e internacional. Reconhecido como um dos maiores nomes do ensino superior privado, Carbonari foi responsável por transformar o modelo educacional no país e por abrir caminhos inovadores na formação à distância e no empreendedorismo educacional.

Natural de Botucatu (SP), Carbonari Netto iniciou sua carreira como professor de Matemática, mas sua visão empreendedora o levou a ocupar cargos de grande influência, chegando a ser CEO de importantes instituições de ensino. Sob sua liderança, a Anhanguera se consolidou como um gigante do setor. Posteriormente, o educador fundou a Must University, uma universidade online voltada a brasileiros residentes nos Estados Unidos.

Atuação na ABMES e defesa do ensino superior privado

A atuação de Antônio Carbonari Netto na Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) é um capítulo à parte e de inestimável valor para a entidade, sendo uma voz ativa e um líder estratégico.

Carbonari participou da fundação da ABMES e atuou em pautas que mudaram a educação superior brasileira, como a criação do ProUni, projeto do qual tanto de orgulhava. O educador foi membro do Conselho de Administração da Associação e membro do Conselho da Presidência. Sua participação na alta cúpula da ABMES consolidou sua influência na defesa do ensino superior privado e na formulação de políticas públicas.

Em reconhecimento à sua excelência, Carbonari Netto foi um dos homenageados com o Prêmio ABMES em 2006, na categoria "Administração de Instituições de Ensino Superior", um testemunho de sua competência e impacto positivo.

Notas de pesar

ABMES



A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) manifestou profundo pesar pela morte de Antônio Carbonari Netto, destacando sua contribuição inestimável:

"É com imensa tristeza que a comunidade acadêmica e o setor de ensino superior privado se despedem de Antônio Carbonari Netto, um matemático, empreendedor e educador cuja visão e audácia foram pilares na democratização do acesso à educação no Brasil. Sua trajetória de vida se confunde com o desenvolvimento e a expansão do ensino superior brasileiro nas últimas décadas".

ANUP



A Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) manifesta profundo pesar pelo falecimento do professor Antônio Carbonari Netto, um dos nomes mais influentes e visionários do ensino superior brasileiro.

"...A partida do Professor Carbonari é um divisor de águas. Um patriarca amigo e inspirador que deixa legado e exemplo. Carbonari é gigante. Construiu impérios, marcou nossas vidas. Agora, viajou no tempo. Foi realizar outros lugares. Com amor, a ANUP se despede deste professor. Salve, Carbonari!A Associação se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade acadêmica neste momento de perda".

Universo

A Universo (Universidade Salgado de Oliveira) também divulgou nota lamentando o falecimento:

"A Universidade Salgado de Oliveira manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do Professor Antônio Carbonari Netto, educador notável e referência no ensino superior brasileiro.

Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a qualidade, pela visão empreendedora e pela crença no poder transformador da educação. Ao longo de sua caminhada, o Professor Carbonari contribuiu de forma significativa para o fortalecimento das instituições privadas de ensino e para a valorização da educação como instrumento de desenvolvimento social.

Foi também um grande amigo da Professora Marlene Salgado de Oliveira, com quem compartilhou ideais e sonhos voltados à formação humana e à expansão do acesso ao conhecimento. Unidos pela paixão de educar, ambos deixaram legados que continuarão inspirando gerações de educadores e estudantes.

A UNIVERSO se solidariza com a família, os amigos e toda a comunidade acadêmica enlutada, desejando conforto e serenidade neste momento de dor".