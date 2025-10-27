Alunos do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara se destacam em concurso estadual de redação

Alunos do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, em São Gonçalo, se destacaram em um concurso estadual de redação, promovido pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). A escola, que é afiliada ao PEA (Programa de Escolas Associadas) da Unesco, teve alunos classificados em terceiro e quarto lugar da competição, que teve como tema central o cuidado com o Planeta Terra.

Ana Cláudia Fonseca, professora de português e produção textual do 6°ano, comemorou a conquista dos alunos com sentimento de esperança no futuro. “Para mim foi muito gratificante, porque nós tínhamos que escolher um aluno do fundamental 2 e um aluno do ensino médio para participarem. A escolha era arriscada demais, já que o Davi está á começando o fundamental ainda. Mas, ele escreveu um texto que se destacou”, afirmou a professora de Davi Scarpa Barbosa, de 12 anos, que foi o terceiro colocado no concurso.

Davi Scarpa Barbosa, de 12 anos, foi o terceiro colocado no concurso | Foto: Layla Mussi

“Eu fiquei muito feliz quando vi a minha colocação. Mesmo quando a gente sabe que fez um bom trabalho, a gente fica com o pensamento apreensivo. Mas era um tema interessante e que eu trabalhei para escrever com muita atenção”, contou Davi, estudante do Dom Hélder desde que tinha cinco anos. Ele revelou que deseja ser Bombeiro, apesar do talento e amor pela escrita.

O concurso promovido pela Unesco reuniu mais de 80 escolas de todo o Estado do Rio e tinha regras específicas para cada estilo de texto. Rafaela Dias, de 17 anos, aluna do terceiro ano do ensino médio, conquistou o quarto lugar.

Rafaela Dias, de 17 anos, aluna do terceiro ano do ensino médio, conquistou o quarto lugar | Foto: Layla Mussi

“Nós fizemos uma seleção com todos os alunos, mas o texto da Rafaela chamou atenção pela poética, pela elaboração. Ela direcionou bem, como uma carta mais intimista, com a defesa da natureza. É uma carta que mostra o amor pela natureza, com a consciência ambiental, respeito e proteção. A aluna saiu do pragmatismo e imprimiu um tom literário na escrita”, contou Marcelo Motta, professor de língua portuguesa, literatura e redação.

Rafaela, que estuda no Dom Hélder há sete anos, afirmou que se dedicou para concorrer à premiação. “Eu estava com muita expectativa, pois dei o meu melhor. Estava acreditando que poderia ganhar, sim. Eu quis buscar um ar literário para o texto para aproximar o leitor”, contou a estudante que quer cursar Direito, mas não descarta fazer Letras.