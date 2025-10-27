Criança fica presa em máquina de pelúcia durante brincadeira em pizzaria

A criança que ficou presa em máquina de pelúcias foi retirada sem ferimentos - Foto: Reprodução/ TV Globo

Uma criança de apenas 4 anos surpreendeu os clientes de uma pizzaria localizada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após ficar presa dentro de uma máquina de bichos de pelúcia.

O menino jantava com os pais e saiu para brincar no local. O casal percebeu que a criança não voltava e começaram a procurar. Quando, de repente, viram uma aglomeração e perceberam que ele estava dentro da máquina, escolhendo um "brinde".

Apesar do susto e da cena inusitada, a criança foi retirada da máquina sem ferimentos.