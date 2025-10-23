O evento, promovido pela Associação de Food Trucks de Niterói com entrada gratuita, acontece na Praça Luiz Gomes da Silva (antigo Toboaguá), a partir das 16h na sexta-feira e das 14h nos outros dois dias - Foto: Divulgação

No próximo fim de semana, de sexta (24) a domingo (26), a Praia de Piratininga vai ganhar um clima alemão com a Oktoberfest da Região Oceânica, reunindo atrações musicais, artesanato, gastronomia, moda e, lógico, muita cerveja boa e gelada. O evento, promovido pela Associação de Food Trucks de Niterói com entrada gratuita, acontece na Praça Luiz Gomes da Silva (antigo Toboaguá), a partir das 16h na sexta-feira e das 14h nos outros dois dias, e tem programação para toda a família, inclusive, área kids.

A música vai ficar por conta do Back to Mary, no estilo música para cantar junto, na sexta-feira. No sábado, será a vez do rock anos 80 com Os Imortais celebrando Renato Russo e Cazuza. Domingo, o encerramento será feito pela Brasília e Banda com o melhor da música pop nacional e internacional. Para a criançada tem Léo Castro no sábado e Criart com a peça João e Maria, no domingo.

Durante todo o evento, das 14h às 22h, além de cervejas e chopes de vários tipos, várias barracas servirão petiscos criativos e sobremesas irresistíveis com opções para todos os gostos, assim como peças de vestuário e artesanato. Isso tudo num ambiente com espaços para sentar, áreas de convivência e sombra para garantir conforto durante toda a experiência, um clima leve, familiar e descontraído, típico dos melhores festivais de rua.

Programação

Sexta-feira (24) - Início 16h

19h e 21h – Back to Mary

Sábado (25) - Início 14h

16h – Leo Castro

18h30 - “Os Imortais” tributo a Renato Russo

20h30 - “Os Imortais” tributo a Cazuza

Domingo (26) - Início 14h

16h – Criart – Peça João e Maria

18h30 e 20h30 – Brasília e Banda

Oktoberfest em Piratininga reúne música, gastronomia, artesanato e muita cerveja | Foto: Divulgação