Show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo é adiado em Niterói
Prefeitura enviou nota à população
min de leitura | Escrito por Redação | 19 de outubro de 2025 - 11:42
Em razão da previsão de chuvas fortes para este domingo (19), a Prefeitura de Niterói decidiu adiar o show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, na Praia de São Francisco.
O espetáculo “Um encontro inesquecível”, que faz parte do Circuito Quatro Estações da Música, organizado pela Prefeitura com patrocínio da Águas de Niterói, será realizado no próximo dia 01 de novembro.
O show fará parte da abertura oficial das comemorações pelo aniversário de Niterói.