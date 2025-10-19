Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo é adiado em Niterói

Prefeitura enviou nota à população

19 de outubro de 2025 - 11:42
Em razão da previsão de chuvas fortes para este domingo (19), a Prefeitura de Niterói decidiu adiar o show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, na Praia de São Francisco.

O espetáculo “Um encontro inesquecível”, que faz parte do Circuito Quatro Estações da Música, organizado pela Prefeitura com patrocínio da Águas de Niterói, será realizado no próximo dia 01 de novembro.

O show fará parte da abertura oficial das comemorações pelo aniversário de Niterói.

