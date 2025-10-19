São Gonçalo vai receber carreta do mamógrafo móvel do Estado

Uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado vai trazer a carreta do mamógrafo móvel para a cidade a partir desta segunda-feira (20). A carreta vai ficar estacionada na Praça do Zé Garoto até sábado (25), realizando mais de 500 exames de mamografia e ultrassonografias, das 8h às 16h. A ação faz parte das ações da Campanha Outubro Rosa na cidade, que ainda vai levar vacinação e aferição de glicose e de pressão arterial para a praça.

A carreta vai atender as pacientes que já têm encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) para os exames oferecidos e aguardam na fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo. Elas serão agendadas através da Central de Regulação para a realização de mamografia e ultrassonografias transvaginal, pélvica e de mamas. A vacinação contra a gripe e covid-19 e a aferição de pressão arterial e de glicose terão livre demanda.

As gonçalenses que estão aguardando a realização destes exames devem ficar atentas e atender ao número de telefone (21) 3195-5198 para não perderem a marcação. Caso não atenda a ligação, não há como retornar. Os agendamentos foram iniciados na última semana e devem continuar no início desta semana.

A carreta é uma unidade itinerante da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que visita as cidades para a realização dos exames, visando apoiar os municípios no diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo mais comum entre mulheres no Brasil, e de outras doenças que atingem a população feminina.

“A chegada da carreta é um reforço fundamental para ampliar a oferta de exames preventivos, principalmente no Outubro Rosa. Com ela, conseguimos facilitar o acesso das mulheres aos exames de mamografia, ultrassonografia de mama, pélvica e transvaginal, que são essenciais para o diagnóstico precoce e acompanhamento da saúde feminina. Nosso objetivo é garantir mais agilidade e acolhimento no atendimento, reduzindo filas e salvando vidas através da prevenção”, disse a subsecretária de Regulação, Amanda Corrêa.

Os resultados de ultrassom serão disponibilizados imediatamente após os exames. Já os laudos das mamografias serão entregues na sede da Secretaria, no G2 do São Gonçalo Shopping, no Boa Vista.

Para a realização do exame, as pacientes agendadas pela Central de Regulação devem levar um documento oficial de identidade, o pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS), CPF, cartão do SUS e comprovante de residência (todos com cópia).