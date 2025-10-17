São Gonçalo promove “Imersão em Odontologia” com palestras em comemoração ao Dia do Dentista

Evento é uma boa oportunidade para alunos do curso de Odontologia terem contato com profissionais da área - Foto: Divulgação

Em celebração ao Dia do Dentista, comemorado em 25 de outubro, a Subsecretaria de Odontologia de São Gonçalo realiza, no dia 24 de outubro (sexta-feira), o evento “Imersão em Odontologia”, no auditório da Secretaria de Saúde, localizado no Shopping São Gonçalo, no bairro Boa Vista.

O encontro contará com palestras ao longo de todo o dia, abordando temas atuais e relevantes para profissionais e estudantes da área. A programação terá início às 9h, com abertura das atividades e a primeira rodada de apresentações.

Programação da manhã:

9h – Dra. Fabíola Fernandes (especialista em Periodontia)

Tema: “Principais problemas periodontais: diagnósticos e tratamentos”

10h – Dra. Monique Maria (especialista em Endodontia)

Tema: “Tratamento endodôntico em dentes com lesões periapicais”

11h – Dr. Wagner Chagas

Tema: “Diagnóstico precoce do câncer bucal”

Programação da tarde:

13h – Dra. Isabelle Marinho

Tema: “Desafios no atendimento de pacientes especiais”

14h – Dra. Camila Andrade

Tema: “Rotina da OH: o papel do cirurgião-dentista no cuidado multiprofissional”

15h – Dra. Daniela Estanho

Tema: “Abordagem diagnóstica em urgência odontológica: análise de exames laboratoriais e de imagem”

Apoiadora do evento, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) incentiva a participação dos estudantes. Segundo a coordenadora do curso, Fernanda Fadel, eventos como este são fundamentais para a formação dos futuros profissionais.

“Participar dessa imersão permite que os estudantes ampliem sua visão sobre as diversas áreas da profissão, conheçam melhor a rotina clínica e hospitalar, tenham contato com profissionais experientes e enriqueçam sua formação acadêmica com conteúdos que complementam a teoria aprendida em sala de aula. Além disso, é uma oportunidade de networking e fortalecimento da futura atuação profissional”, afirmou Fadel.

A coordenadora também destacou a conexão entre teoria e prática como um dos principais benefícios para os participantes.

“A participação no evento 'Imersão em Odontologia' é de grande importância para a vida acadêmica dos estudantes, pois proporciona uma conexão direta entre teoria e prática, permitindo que eles conheçam de perto as diferentes áreas de atuação da profissão.

Ao ouvir especialistas experientes, os alunos têm acesso a conhecimentos atualizados, protocolos clínicos reais e novas perspectivas de tratamento, o que enriquece a formação acadêmica e amplia o olhar sobre as possibilidades da carreira. Eventos assim fortalecem o desenvolvimento científico e profissional, estimulam a troca de experiências e a construção de uma rede de contatos valiosa para o futuro”, concluiu.