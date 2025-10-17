São Gonçalo promove “Imersão em Odontologia” com palestras em comemoração ao Dia do Dentista
Ação da Subsecretaria de Odontologia acontece no dia 24 de outubro, no Shopping São Gonçalo, com palestras de especialistas em diversas áreas da odontologia
Em celebração ao Dia do Dentista, comemorado em 25 de outubro, a Subsecretaria de Odontologia de São Gonçalo realiza, no dia 24 de outubro (sexta-feira), o evento “Imersão em Odontologia”, no auditório da Secretaria de Saúde, localizado no Shopping São Gonçalo, no bairro Boa Vista.
O encontro contará com palestras ao longo de todo o dia, abordando temas atuais e relevantes para profissionais e estudantes da área. A programação terá início às 9h, com abertura das atividades e a primeira rodada de apresentações.
Programação da manhã:
9h – Dra. Fabíola Fernandes (especialista em Periodontia)
Tema: “Principais problemas periodontais: diagnósticos e tratamentos”
10h – Dra. Monique Maria (especialista em Endodontia)
Tema: “Tratamento endodôntico em dentes com lesões periapicais”
11h – Dr. Wagner Chagas
Tema: “Diagnóstico precoce do câncer bucal”
Programação da tarde:
13h – Dra. Isabelle Marinho
Tema: “Desafios no atendimento de pacientes especiais”
14h – Dra. Camila Andrade
Tema: “Rotina da OH: o papel do cirurgião-dentista no cuidado multiprofissional”
15h – Dra. Daniela Estanho
Tema: “Abordagem diagnóstica em urgência odontológica: análise de exames laboratoriais e de imagem”
Apoiadora do evento, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) incentiva a participação dos estudantes. Segundo a coordenadora do curso, Fernanda Fadel, eventos como este são fundamentais para a formação dos futuros profissionais.
“Participar dessa imersão permite que os estudantes ampliem sua visão sobre as diversas áreas da profissão, conheçam melhor a rotina clínica e hospitalar, tenham contato com profissionais experientes e enriqueçam sua formação acadêmica com conteúdos que complementam a teoria aprendida em sala de aula. Além disso, é uma oportunidade de networking e fortalecimento da futura atuação profissional”, afirmou Fadel.
A coordenadora também destacou a conexão entre teoria e prática como um dos principais benefícios para os participantes.
“A participação no evento 'Imersão em Odontologia' é de grande importância para a vida acadêmica dos estudantes, pois proporciona uma conexão direta entre teoria e prática, permitindo que eles conheçam de perto as diferentes áreas de atuação da profissão.
Ao ouvir especialistas experientes, os alunos têm acesso a conhecimentos atualizados, protocolos clínicos reais e novas perspectivas de tratamento, o que enriquece a formação acadêmica e amplia o olhar sobre as possibilidades da carreira. Eventos assim fortalecem o desenvolvimento científico e profissional, estimulam a troca de experiências e a construção de uma rede de contatos valiosa para o futuro”, concluiu.