Universo adquire novo software e moderniza área de anatomia 3D em seus cursos

A nova tecnologia foi apresentada por representantes da empresa desenvolvedora do software, durante reunião com gestores da Universo - Foto: Layla Mussi

Alunos dos cursos de Saúde (Medicina, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Medicina Veterinária e Psicologia) da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus São Gonçalo, ganharam mais um reforço tecnológico na qualificação de seus estudos e dos conteúdos didáticos dos cursos.

A UNIVERSO adquiriu a licença do Complete Anatomy, uma das plataformas de anatomia 3D mais avançadas do mundo. Desenvolvido no Reino Unido, o software reúne o que há de mais moderno em tecnologia educacional em saúde e é amplamente utilizado por cursos de Medicina e Ciências da Saúde nas principais universidades do mundo. A nova tecnologia foi apresentada por representantes da empresa desenvolvedora do software, durante reunião com gestores da Universo, entre eles, o vice-presidente do Grupo ASOEC, Jefferson Salgado de Oliveira, a reitora Jaína de Mello Ferreira, a diretora de Infraestrutura e Autoavaliação Institucional, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira, além de membros da coordenação e professores do curso de Medicina. O encontro aconteceu na manhã da última segunda-feira (13), no campus Trindade da Universo, em São Gonçalo e a reunião foi marcada pela troca de conhecimentos, integração e parceria entre a Universo.

Diretora de Infraestrutura e Autoavaliação Institucional, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira, foi uma das representantes da Universo no encontro | Foto: Layla Mussi

A nova tecnologia já adquirida pela UNIVERSO, Campus São Gonçalo, permitirá que os estudantes explorem e estudem a anatomia do corpo humano em 3D com precisão científica, montem e desmontem estruturas anatômicas, simulem movimentos musculares e projetem os modelos em realidade aumentada, estudando de qualquer lugar. A ferramenta oferece ainda recursos interativos de aprendizado, vídeos clínicos e muito mais, tornando o estudo mais imersivo e dinâmico.

Durante a reunião, a equipe também falou sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) na vida acadêmica. O novo software coloca os cursos da área de Saúde da Universo alinhados com o melhor que a tecnologia pode oferecer.

“Eu acredito que a Universo tem uma grande vantagem em relação às outras instituições de ensino, por já contar com o software no curso de Medicina desde o início e poder propiciar essa ferramenta aos alunos já nos primeiros períodos, justamente por ser um curso novo. Vocês estão começando o curso com a metodologia integrativa, que outras instituições estão começando a aplicar agora, e é muito mais difícil trocar a roda com o carro em movimento”, afirmou Fernanda da Cal, gerente de contas acadêmicas do software no Brasil.

O software Complete Anatomy ficará disponível nas Telas Interativas dos laboratórios dos cursos da área da Saúde da UNIVERSO, no campus São Gonçalo, e também na biblioteca.

Além disso, cada aluno terá acesso individual ao software em seu celular, tablet ou computador, podendo utilizá-lo em qualquer lugar. Para Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira, a inovação vai beneficiar não só os alunos dos cursos da área de Saúde, mas um ganho para toda a comunidade acadêmica do campus São Gonçalo: “A Medicina foi a cereja do bolo que faltava. Já éramos referência na área da Saúde com os outros cursos, e a chegada da Medicina trouxe novos avanços. Promovemos uma modernização completa dos laboratórios e, em breve, teremos uma integração ainda maior entre os estudantes de todos os cursos da área. Todos os cursos da Saúde terão acesso ao Complete Anatomy. É um ganho coletivo, que eleva a qualidade da formação em toda a universidade.” afirmou a diretora de Infraestrutura e Autoavaliação Institucional.