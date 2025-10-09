Escola de Artes Visuais do Parque Lage terá atividades gratuitas para as crianças no domingo (12)

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é uma das principais escolas de arte do Brasil e da América Latina, na formação de novos artistas e novos públicos - Foto: Divulgação

O domingo (12) do Dia das Crianças será de muita brincadeira na Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage. Para comemorar a data, a segunda semana do Jornadas de Outubro terá duas sessões: 10h com o Movimento e Criação com Regina Neves para crianças de 5 a 8 anos; e 14h com Mural Coletivo de Guilherme Cunha para faixa etária de 5 a 12 anos. As atividades são gratuitas, com distribuição de senha 30 minutos antes do início da oficina e vagas limitadas.

Em homenagem aos 50 anos da EAV, o Jornadas de Outubro é um espaço de criação, brincadeira e imaginação, misturando práticas artísticas e experiências sensoriais voltadas para o público de 5 a 12 anos. A iniciativa valoriza o encontro entre arte, natureza e infância, quando a cada domingo, o projeto oferecerá uma oficina diferente, pensada especialmente para as crianças que frequentam o equipamento.

“No último domingo, tivemos a abertura do Jornadas de Outubro com o Laboratório de Insetos Tecnológicos, sendo um grande sucesso. O projeto terá uma edição especial neste domingo, dia 12 de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças. A EAV, ao longo dos seus 50 anos, sempre desenvolveu atividades para todas as faixas etárias, atraindo e conquistando pessoas de todas as idades", disse Tania Queiroz, diretora da EAV do Parque Lage.

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é uma das principais escolas de arte do Brasil e da América Latina, na formação de novos artistas e novos públicos, contribuindo de maneira singular com a arte contemporânea brasileira. São mais de 50 cursos em diversas áreas para formação e desenvolvimento das habilidades artísticas. Em 2025, a escola completa 50 anos, apresentando uma programação para celebrar a data.

Confira a programação completa do Jornadas de Outubro

12 de outubro – Especial Dia das Crianças

10h às 12h – Movimento e Criação Com Regina Neves Idade: 5 a 8 anos Uma vivência corporal lúdica que convida as crianças a explorar o movimento como forma de expressão artística.

14h às 16h – Mural Coletivo Com Guilherme Cunha Idade: 5 a 12 anos Pintura colaborativa em grande escala, onde cada criança contribui com sua imaginação para compor um mural colorido.

19 de outubro –10h às 12h - A escola é um jogo: vamos brincar? Com Julia Saldanha Idade: 5 a 12 anos Uma oficina que transforma o espaço da escola em um tabuleiro vivo, estimulando a criatividade e o pensamento lúdico.

26 de outubro –10h às 12h - Arquiteturas da Natureza: Construção de abrigos para os seres da Floresta Com Deise Alcantara + João Costa Idade: 5 a 12 anos Uma experiência de criação coletiva inspirada na natureza, onde as crianças constroem abrigos para seres imaginários da floresta.

Serviço

Local: Jardim - em frente às Cavalariças. (em caso de chuva o evento ocorrerá no interior das Cavalariças)

Classificação: Livre

Atividade gratuita (com distribuição de senhas 30 minutos antes de cada atividade)

Vagas limitadas