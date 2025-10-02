Começa hoje a 27ª edição do Festival do Rio, celebrando o melhor do cinema brasileiro e internacional

Hoje é dada a largada para a maratona de cinema do Festival do Rio 2025, que vai até o dia 12 de outubro com uma programação para atender a todos os gostos, com longas de ficção, documentários, filmes de terror, curtas e muitos mais. Serão cerca de 300 filmes, entre produções nacionais e internacionais, com títulos aclamados nos maiores festivais do mundo.

Este ano, a Première Brasil reúne o maior número de produções audiovisuais de sua história. Serão 125 títulos, espalhados entre longas, curtas, pilotos de séries e filmes restaurados. Um volume que expressa a potência do cinema nacional no ano em que foi destaque no Oscar e em festivais mundo afora. O festival também terá novos prêmios: o de Melhor Figurino na competição oficial e a volta do prêmio do público para Melhor Filme e Melhor Documentário, ambos na competição oficial, e Melhor Filme na Novos Rumos

A seleção internacional espraia-se pelas mostras Panorama Mundial, Expectativa 2025, Première Latina, Midnight Movies e Itinerários Únicos. A Temporada França-Brasil trará convidadas ilustres, capitaneadas pela atriz Juliette Binoche, que exibirá no Festival pela primeira vez no Brasil o seu filme de estreia como diretora: In-I in Motion. A premiada diretora portuguesa Teresa Villaverde virá ao Brasil exclusivamente para apresentar no Festival a estreia mundial de seu último filme, Justa, que conta com Betty Faria em destaque no elenco. A gigante do cinema argentino Dolores Fonzi também virá ao Festival do Rio para apresentar Belén, filme que representa a Argentina no Oscar 2025. Representando o Chile no Oscar, com o filme O Misterioso Olhar do Flamingo, o diretor Diego Cèspedes e a atriz Paula Dinamarca, o, também estarão presentes. O Festival ainda contará com o diretor israelita Nadav Lapid, que exibe seu longa Yes, e com Pedro Pinho, cineasta português de O Riso e a Faca, filme selecionado para representar Portugal no Oscar, além de muitos outros convidados internacionais.

A partir de hoje, dia 02 de outubro, o público já tem à disposição sessões de filmes espalhadas por toda a cidade - antes mesmo da Gala de Abertura que acontece esta noite no tradicional Cine Odeon, na Cinelândia. O longa-metragem Depois da Caçada (After The Hunt), de Luca Guadagnino, abrirá a 27ª edição do Festival do Rio. O filme será apresentado ao público no Festival do Rio logo após a sua première mundial no Festival de Veneza, neste mês de agosto, e a sua passagem pelo Festival de Nova York, onde o filme também foi selecionado para abrir a edição deste ano.

Os ingressos individuais estão disponíveis para compra, no site Ingresso.com e nas bilheterias dos cinemas participantes. E toda programação pode ser conferida no site do festival.

Serão um total de 22 salas de cinema do circuito comercial: Circuito NET (Gávea e Botafogo), Kinoplex São Luiz, CineSystem Belas Artes Botafogo, CineSanta, Cine Carioca José Wilker - Casas Casadas e o tradicional Odeon. Mais locais com programação gratuita, como o Museu do Amanhã, o CCJF - Centro Cultural da Justiça Federal, o Pavilhão do RioMarket e o Teatro Glaucio Gil.

Esta edição dá ainda um destaque especial à COP 30, trazendo para o Festival do Rio uma seleção expressiva de filmes sobre futuros possíveis, além de diversas mesas de debates com convidados nacionais e internacionais onde questões de desenvolvimento sustentável, justiça climática e preservação ambiental serão o centro das discussões.

Sempre antenado a atualidade, a programação do Festival traz o Especial COP30: Futuros Possíveis, com o apoio da Ford Foundation. O selo “Especial COP30” também estará presente em outras mostras já tradicionais da programação do Festival do Rio com atividades, exibições e debates no Programa Geração, mostra Expectativa, Première Brasil Estado das Coisas Especial COP30, entre outras, ampliando a pauta ambiental e sua visibilidade dentro do Festival.

Programação gratuita

O Cinema Circulação voltará a ocupar as salas do Circuito Carioca da Prefeitura - como o Cine Carioca Penha e o Cine Carioca Nova Brasília (no Complexo do Alemão), as Casas Casadas em Laranjeiras e o Cine Santa em Santa Teresa. Além disso, mantém o sucesso do cinema ao ar livre no Parque Susana Naspolini, em Realengo, levando cinema democrático e gratuito para as famílias da zona oeste do Rio de Janeiro.

RioMarket

E para atualizar o debate sobre inovação no audiovisual, o RioMarket apresenta mesas e masterclasses para o mercado e uma seleção aberta ao público com ingressos gratuitos. Além de receber pessoas do mercado, a sede do festival no Armazém da Utopia, no Cais do Porto, oferecerá programação especial para o público em geral, mediante inscrição prévia on-line, sempre divulgada no site do festival e em suas redes sociais. No dia 03, os participantes do Festival do Rio terão uma oportunidade única, com entrada gratuita, de acompanhar um painel com o CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Bill Kramer, e com a diretora de Relações com Membros, Alcance Global e Indústria, Meredith Shea. Juntos, eles irão compartilhar reflexões sobre as ações de engajamento e expansão internacional da Academia, além de debater os desafios e as oportunidades que moldam o futuro do cinema em escala mundial.