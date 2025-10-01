Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia prende homem que ameaçou matar a companheira em Maricá

Ele foi capturado no seu local de trabalho, em Maricá, na Região Metropolitana

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de outubro de 2025 - 08:31
Policiais Civis da 82ª DP (Maricá) prenderam, nesta terça-feira (30/09), um homem que ameaçou e descumpriu medidas protetivas, ao se aproximar e ameaçar a companheira. Ele foi capturado no seu local de trabalho, em Maricá, na Região Metropolitana.

De acordo com os agentes, a vítima procurou a delegacia, fez o registro de ocorrência contra o companheiro e teve as medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça. Ao ser notificado sobre a decisão, o agressor chegou em casa e prometeu matar a companheira e se matar em seguida. Após o episódio, a mulher lembrou que o companheiro possuía uma arma em casa, tirou uma foto da arma e retornou à delegacia.

Diante dos fatos, na ação desta terça, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o criminoso, que foi encontrado no seu local de trabalho, no bairro São José de Imbassaí. Ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

